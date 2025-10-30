Tài chính - Thị trường Giá xăng tăng hơn 700 đồng mỗi lít ĐNO - Chiều 30/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng tăng hơn 700 đồng mỗi lít từ 15 giờ ngày 30/10. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng này trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.760 đồng/lít (tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.203 đồng/lít (tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá dầu hỏa không cao hơn 19.271 đồng/lít (tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.639 đồng/kg (tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.