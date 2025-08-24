Ẩm thực Giảm lãng phí thực phẩm bằng cách nào? Trong bối cảnh ngành du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ, với hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, tình trạng dư thừa thực phẩm từ các nhà hàng, khách sạn, resort đang tạo gánh nặng cho kinh tế và môi trường.

Thành viên VietHarvest tiếp nhận thực phẩm từ đối tác. Ảnh: Tư liệu

Từ sự nỗ lực của doanh nghiệp địa phương, một giải pháp nhân văn được nhen nhóm, với kỳ vọng chuyển hóa lãng phí thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Thách thức từ thực trạng dư thừa thực phẩm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, tính đến giữa năm 2025, thành phố có hơn 2.250 cơ sở lưu trú với 163 cơ sở đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, đưa Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về số lượng khách sạn cao cấp. Từ các cơ sở này, một lượng lớn thức ăn dư thừa được thải ra sau các bữa tiệc buffet, hội nghị và dịch vụ ăn uống quy mô lớn diễn ra thường xuyên.

Một khảo sát được công bố trong nghiên cứu khoa học “Quản lý thực phẩm dư thừa tại các khách sạn 4-5 sao ở Đà Nẵng” (2023) do tiến sĩ Trần Niên Tuấn, giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và các cộng sự thực hiện, đã chỉ ra: phần thức ăn bị lãng phí nhiều nhất chính là từ tiệc buffet. Nguyên nhân nằm ở việc dự báo nhu cầu không chính xác, dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa lượng thức ăn chuẩn bị và số khách thực tế.

Cùng với đó, chính sách nghiêm ngặt và tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn khách sạn lớn trong sử dụng nguồn nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cách phục vụ khách hàng cũng dẫn đến việc phát sinh nguồn thực phẩm dư thừa lớn và hạn chế sự linh hoạt trong xử lý.

Ông Gentzsch André, Giám đốc vận hành Khu quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng cho biết, lãng phí thực phẩm là một thách thức lớn trong ngành, nhiều khu nghỉ dưỡng tạo ra từ 100 - 200 kg rác thải thực phẩm mỗi ngày. Furama Resort Danang đã áp dụng các biện pháp như cải thiện kiểm soát khẩu phần, điều chỉnh thực đơn và hợp tác với nông dân để tái sử dụng thực phẩm dư thừa làm thức ăn chăn nuôi.

Một số khu nghỉ dưỡng khác cũng có những chiến lược tương tự, nhưng nhìn chung, những nỗ lực này còn quá ít ỏi, rời rạc và mang tính ngắn hạn. Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thiết lập các kênh quyên góp thực phẩm đảm bảo tính pháp lý, khiến hệ thống phân phối lại thực phẩm chưa hiệu quả.

Vấn đề này không chỉ tạo ra áp lực về kinh tế, khi chi phí xử lý thực phẩm dư thừa ngày càng quá tải, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hình ảnh doanh nghiệp.

Giải pháp nhân văn

Furama Resort Danang đã chủ động “bắt tay” với VietHarvest - tổ chức cứu trợ thực phẩm thành lập năm 2022 tại Việt Nam, kế thừa mô hình thành công từ OzHarvest của Úc từ năm 2004, nhằm thúc đẩy các giải pháp chuyên nghiệp, bền vững và giàu tính nhân văn cho việc tái sử dụng nguồn thực phẩm dư thừa.

Mô hình của VietHarvest đã được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới, nhận được sự hưởng ứng, cam kết đồng hành của các hãng hàng không lớn như Qantas, Virgin Atlantic, Air NewZealand. Tại Việt Nam, tổ chức này hợp tác với hơn 50 nhà hàng, khách sạn, đơn vị cung cấp thực phẩm khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chuyển giao nguồn thực phẩm dư thừa cho các đối tượng cần thiết.

Bà Ngô Phương Anh, Giám đốc Điều hành VietHarvest nhận định: Đà Nẵng là trung tâm du lịch lớn của miền Trung, sở hữu hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng phong phú, đồng nghĩa với việc lượng thực phẩm dư thừa rất đáng kể. VietHarvest đã tiến hành khảo sát và trao đổi trực tiếp với một số khách sạn quy mô lớn tại Đà Nẵng, kết quả cho thấy tỷ lệ lãng phí thực phẩm cao hơn mức trung bình.

Kế hoạch của VietHarvest tại Đà Nẵng bắt đầu bằng việc hợp tác với các khách sạn, resort, nhà hàng để thu nhận nguồn thực phẩm dư chất lượng cao, đã được phân loại, bảo quản theo hướng dẫn và đóng gói trong hộp đựng do VietHarvest cung cấp, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, xác định thời điểm giao nhận.

Sau khi tiếp nhận, VietHarvest tiến hành tái kiểm tra chất lượng, ghi chép đầy đủ thông tin về loại thực phẩm, trọng lượng và điều kiện bảo quản, sau đó lưu trữ và vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dụng để đảm bảo độ tươi và an toàn. Thực phẩm sẽ được phân phối đến các tổ chức từ thiện, đảm bảo được sử dụng trong khung thời gian an toàn và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Sáng kiến sẽ chính thức được ký kết triển khai giữa VietHarvest và các khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong khuôn khổ sự kiện Horecfex 2025 - Diễn đàn về công nghệ và đổi mới ngành khách sạn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana - Ariyana Convention Centre.

Kỳ vọng bước tiến này sẽ mang lại một giải pháp chuyên nghiệp và nhân văn, giúp giảm lượng rác hữu cơ phát sinh trong hoạt động dịch vụ du lịch, nâng cao hình ảnh du lịch bền vững của thành phố, hỗ trợ an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.