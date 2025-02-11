Thanh thiếu niên Gieo hạt giống thiện lành Ở xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng), người dân vẫn hay nhắc đến Hốih Anh, Phó Bí thư Đoàn xã như một người con Cơ Tu nhiệt huyết, luôn thấu hiểu những khó khăn của đồng bào miền núi và nỗ lực mang đến những đổi thay cho quê hương nơi biên giới.

Phó Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn Hốih Anh (bên trái) vận động thanh niên xây cầu treo bằng sắt dài hơn 30m, kết nối thôn Ki’Noonh với khu vực sản xuất. Ảnh: NVCC

Nối nhịp cầu, thắp sáng bản làng vùng biên

Từng nhiều lần chứng kiến cảnh người dân hai thôn T’Râm và Ki’Noonh phải lội qua suối sâu, chênh vênh để đến nương rẫy, Hốih Anh không khỏi trăn trở. “Nhiều khi mùa mưa nước lớn, bà con không dám qua suối, lúa chín cũng không gặt được. Tôi cứ nghĩ mãi, phải làm sao để có cây cầu cho dân đi lại an toàn”, anh nhớ lại.

Từ suy nghĩ ấy, Hốih Anh bắt tay vận động đoàn viên thanh niên cùng góp công, góp sức dựng nên cây cầu treo bằng gỗ dài 30m, rộng 1,2m, nối đôi bờ hai thôn T’Râm và Ki’Noonh. Sau nhiều ngày vất vả, cây cầu hoàn thành trong niềm vui khôn tả của hơn 60 hộ dân. Từ đó, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, lực lượng biên phòng cũng dễ dàng tuần tra, giữ gìn an ninh biên giới.

Không dừng lại ở đó, Hốih Anh tiếp tục vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu treo bằng sắt dài hơn 30m, nối thôn Ki’Noonh với khu vực sản xuất. Những ngày thi công, đoàn viên, thanh niên xã Hùng Sơn phải gùi từng bao xi măng, từng thanh sắt thép băng qua con đường rừng trơn trượt, dốc cao, suối sâu.

Ngày khánh thành, tiếng cười rộn vang cả thôn. Người già, trẻ nhỏ vui mừng khi không còn phải lội suối nguy hiểm. Cây cầu trị giá 150 triệu đồng không chỉ nối đôi bờ, mà còn gắn kết tình người nơi vùng biên giới xa xôi.

Khơi dậy sức trẻ vùng cao

Khi những cây cầu đã vững chãi nối đôi bờ suối, Hốih Anh lại canh cánh nỗi lo khác là làm sao để bản làng có ánh sáng khi đêm về. Anh kể, ngày trước, mỗi khi mặt trời khuất núi, nhiều thôn trên địa bàn xã tối om do thiếu điện. Trẻ em không có chỗ vui chơi, người lớn ra đường phải mang đèn pin, việc tuần tra bảo vệ biên giới ban đêm cũng khá khó khăn.

Để tìm ánh sáng cho người dân, anh khởi xướng và vận động triển khai công trình “Chiếu sáng xã Axan”, lắp đặt hơn 500 đèn năng lượng mặt trời tại ba thôn T’Râm, Ki’Noonh và Ariing, phục vụ hơn 200 hộ dân. Từng chiếc đèn được đoàn viên thanh niên, các đơn vị tài trợ cùng bộ đội biên phòng vận chuyển vượt rừng, lội suối để mang đến từng ngôi nhà. Giờ đây, mỗi khi hoàng hôn xuống, ánh đèn tỏa khắp đường làng, tiếng trẻ nô đùa vang vọng khắp bản, người dân an tâm làm việc, an ninh trật tự được bảo đảm.

Không chỉ dừng lại ở những công trình dân sinh, Hốih Anh còn khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Anh vận động đoàn viên, thanh niên phối hợp Đồn Biên phòng Tr’hy vận chuyển vật liệu, gỗ, tôn, xi măng xây dựng các chốt bảo vệ biên giới số 1, số 2 và số 3 tại thôn T’râm và thôn Ariing. Đây là những nơi giáp ranh với các bản Kêêu, Bhalêê và Chi Đhơ thuộc tỉnh Sê Kông (Lào). Công việc gian khổ, đường xa hiểm trở, nhưng mỗi người đều nỗ lực hết mình với tinh thần tự nguyện dấn thân, xem gian khổ là thử thách để trưởng thành và cống hiến.

Cùng với đó, anh tổ chức hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên phối hợp Đồn Biên phòng Tr’hy tuần tra, phát quang đường biên, bảo vệ các cột mốc từ 685 đến 690. Với những nỗ lực bền bỉ, Hốih Anh vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tuyên dương “Giải thưởng 15/10”, phần thưởng dành cho những thanh niên tiêu biểu có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ của bà con khi có cầu mới, có ánh sáng trên từng con đường, là lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên dải biên cương.