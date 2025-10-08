GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vùng nông thôn - miền núi

PHAN VINH - 10/08/2025 11:57

ĐNO - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều chuyên gia và doanh nhân cho rằng, cùng với định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, thành phố cần có chính sách đủ mạnh để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án khởi nghiệp ở khu vực nông thôn và miền núi.