Chủ Nhật, 10/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính trị

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vùng nông thôn - miền núi

PHAN VINH - 10/08/2025 11:57
ĐNO - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều chuyên gia và doanh nhân cho rằng, cùng với định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, thành phố cần có chính sách đủ mạnh để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án khởi nghiệp ở khu vực nông thôn và miền núi.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
Tin video
Điểm tin tuần qua từ ngày 04/08 đến 10/08
Điểm tin tuần

Điểm tin tuần qua từ ngày 04/08 đến 10/08

[VIDEO] - Đánh thức tiềm năng ớt Gò Nổi
Phóng sự

[VIDEO] - Đánh thức tiềm năng ớt Gò Nổi

An ninh mạng và giáo dục kỹ năng số: Lá chắn trước cạm bẫy thời công nghệ
Tọa đàm

An ninh mạng và giáo dục kỹ năng số: Lá chắn trước cạm bẫy thời công nghệ

Du khách ấn tượng về Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025
Xã hội

Du khách ấn tượng về Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025

Điểm tin tuần qua từ ngày 28/07 đến 03/08
Điểm tin tuần

Điểm tin tuần qua từ ngày 28/07 đến 03/08

[VIDEO] - Nhộn nhịp phiên chợ sâm Ngọc Linh năm 2025
Phóng sự

[VIDEO] - Nhộn nhịp phiên chợ sâm Ngọc Linh năm 2025

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

Email tòa soạn:
hopthubaodanang@gmail.com

Website: http://baodanang.vn

Báo giá quảng cáo

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO