Thế giới Hàn Quốc nêu kế hoạch 3 bước thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

ĐNO - Ngày 21/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo 3 giai đoạn, thông qua nỗ lực tích cực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap



Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Yomiuri Shimbun, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc sẽ tìm cách đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong giai đoạn đầu; tìm cách thu hẹp và xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong giai đoạn thứ hai và thứ ba. Trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tích cực theo đuổi đối thoại liên Triều để thiết lập các điều kiện cần thiết cho mục tiêu này.

Theo Korea.net, Tổng thống Lee Jae Myung đang theo đuổi định hướng giảm căng thẳng, khôi phục thỏa thuận quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc tế với Triều Tiên bởi theo ông, quan hệ liên Triều đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và mở rộng không gian ngoại giao của Hàn Quốc trong bối cảnh bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng.

Kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6/2025, đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Lập trường này phản ánh sự kiên định của Hàn Quốc trong mục tiêu dài hạn: phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua con đường hòa bình.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy khoảng cách đáng kể giữa ý định và khả năng thực thi. Những ngày gần đây, Bình Nhưỡng bác bỏ thiện chí đối thoại từ nước láng giềng này và tuyên bố Seoul không thể là đối tác ngoại giao của Bình Nhưỡng.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho chính quyền của ông Lee Jae Myung, nhất là khi Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển năng lực quân sự và khẳng định lập trường cứng rắn. Ngày 18/8, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng nhanh chóng năng lực vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận Mỹ - Hàn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi”.

Ngoài vấn đề hạt nhân, ông Lee Jae Myung đề xuất phát triển tuyến đường vận tải biển Bắc Cực như lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai miền Triều Tiên cùng với Mỹ, Nhật Bản và Nga. Đề xuất này cho thấy Seoul muốn mở rộng không gian hợp tác đa phương, gắn kết các lợi ích kinh tế chiến lược song song với tiến trình đối thoại an ninh.

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung mô tả đây là “quốc gia gần gũi, không thể tách rời về mặt địa lý và kinh tế”, đồng thời cho biết Seoul tìm cách hợp tác khi có thể và cạnh tranh khi cần thiết, dựa trên cân nhắc toàn diện mối quan hệ song phương. Đây là cách tiếp cận thực tế, phản ánh bối cảnh Seoul phải duy trì thế cân bằng giữa các cường quốc.