Thế giới Webtoon - quyền lực mềm của văn hóa Hàn Quốc Nhà phê bình văn hóa nổi tiếng tại Hàn Quốc, Bae Kook-nam, khẳng định: Sự trỗi dậy của nền tảng webtoon Hàn Quốc phản ánh bước nhảy vọt đáng kể về khả năng kể chuyện kỹ thuật số và định hình lại ngành công nghiệp truyện tranh trong kỷ nguyên số.

Người hâm mộ tham dự Lễ hội Webtoon thế giới lần thứ I năm 2024 tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Theo Korea Times, các nền tảng webtoon Hàn Quốc như Naver Webtoon và Kakao Webtoon đang nhanh chóng chuyển mình từ trung tâm truyện tranh kỹ thuật số địa phương thành trụ cột của văn hóa đại chúng toàn cầu, tạo ra thành công lớn về sở hữu trí tuệ liên ngành và minh chứng sức mạnh của việc kể chuyện kỹ thuật số.

Webtoon, có nguồn gốc từ Hàn Quốc, còn gọi là truyện tranh số Hàn Quốc, ngày càng phổ biến và lan rộng toàn cầu.

Khác với truyện tranh truyền thống, định dạng cuộn dọc đặc trưng của webtoon tối ưu hóa việc xem trên thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính.

Với khả năng thích ứng nhiều thể loại khác nhau, đưa các nền tảng truyện tranh trực tuyến của Hàn Quốc trở thành kênh dẫn đầu trong việc xuất khẩu nội dung gốc, nhập khẩu hoặc tái hiện các thương hiệu toàn cầu.

Ngày 13/8 vừa qua, Webtoon Entertainment (Mỹ), công ty phần lớn thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Naver thiết lập quan hệ đối tác nội dung toàn cầu kéo dài nhiều năm với hãng Walt Disney.

Theo đó, các bộ phim được yêu thích nhất của Disney, Marvel và 20th Century Studios... như Spider-Man (Người nhện), Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) và Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), sẽ được tái sinh dưới dạng webtoon với tựa truyện cùng tên.

Cạnh đó, khoảng 100 tựa truyện khác nhau sẽ ra mắt tuần tự trong mục Disney dành riêng trên ứng dụng webtoon tiếng Anh, đánh dấu sự gia nhập của Naver vào thị trường phân phối nội dung chính thống toàn cầu.

Sự hợp tác trên chuyển thể các tác phẩm kinh điển hiện có và tạo ra những loạt truyện webtoon mới, độc đáo lấy cảm hứng từ kho tàng phim đồ sộ của Disney mang đến góc nhìn mới mẻ về các nhân vật nổi tiếng theo một định dạng mới.

Ngoài ra, Disney tập trung khai thác nhóm đối tượng trẻ tuổi, khám phá các nguồn doanh thu mới từ danh mục truyện tranh phong phú.

Đối với Naver Webtoon, nền tảng có khoảng 156,1 triệu người dùng hoạt động hằng tháng trên toàn cầu, thỏa thuận hợp tác sẽ lấp đầy khoảng trống nội dung lớn như các tựa phim siêu anh hùng, phân khúc trước đây chưa được khai thác đầy đủ ở châu Á.

Ảnh hưởng văn hóa xuyên biên giới của webtoon Hàn Quốc thể hiện rõ qua thành công của nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách chuyển thể cho các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu. Điển hình như Low Life, dựa trên webtoon nổi tiếng Pine của họa sĩ truyện tranh Yoon Tae-ho, phát hành trên Kakao Webtoon.

Lấy bối cảnh cuối những năm 1970, Low Life kể về cuộc đua của người dân ở các thị trấn ven biển Hàn Quốc để cứu kho báu từ một vụ đắm tàu huyền thoại.

Bộ phim được phát hành trên Disney+ vào tháng trước và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình của nền tảng này tại Hàn Quốc, giữ vị trí số 1 trong hạng mục nội dung tổng thể tại Hàn Quốc trong 26 ngày liên tiếp, tính đến ngày 13/8/2025 theo xếp hạng của FlixPatrol và đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu của Disney+.

Sự đón nhận bùng nổ của bộ phim cũng tạo nên sự đột phá cho webtoon gốc. Theo Kakao Entertainment, lượt xem của webtoon này đã tăng vọt 58 lần và doanh thu tăng 26 lần trong tháng sau khi chương trình ra mắt, thúc đẩy sự tăng trưởng lượng người đăng ký mới và tăng dòng tiền bản quyền sở hữu trí tuệ.