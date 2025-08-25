Thế giới Hàng nội thất vào tầm ngắm thuế quan của Mỹ ĐNO - Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền Mỹ đang mở cuộc điều tra về nội thất nhập khẩu, mở đường cho việc áp dụng thuế quan mới đối với nhiều loại sản phẩm, có thể vào tháng 10 năm nay.

Cửa hàng nội thất tại New York (Mỹ). Ảnh: Getty Images

Viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social ngày 22/8, Tổng thống Trump thông báo, trong vòng 50 ngày tới, cuộc điều tra về mặt hàng nội thất nhập khẩu sẽ hoàn tất. Nội thất nhập khẩu từ các quốc gia khác vào Mỹ sẽ bị áp thuế với mức chưa được xác định. Điều này sẽ đưa ngành kinh doanh nội thất trở lại Bắc Carolina, Nam Carolina, Michigan và các tiểu bang trên toàn Liên bang.

Theo CNBC, ngay sau bài đăng của ông Donald Trump, cổ phiếu của các công ty nội thất và hàng gia dụng hàng đầu tại Mỹ bao gồm: Wayfair, RH và Williams-Sonoma giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Wayfair nhập khẩu phần lớn nội thất. RH, trước đây là Restoration Hardware và Williams-Sonoma, đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của công ty.

Mức thuế quan mới có thể làm tăng chi phí cho nhiều thương hiệu nội thất lớn, nhưng không phải tất cả. Cổ phiếu của La-Z-Boy, công ty có phần lớn hoạt động sản xuất tại Mỹ, tăng giá sau thông tin về kế hoạch áp thuế mới của Trump.

Hiện chưa rõ liệu các mức thuế mới theo ngành đối với đồ nội thất có được áp dụng cùng mức thuế cụ thể của từng quốc gia hay không. Nhưng rõ ràng, bất kỳ mức thuế mới nào cũng sẽ đến vào thời điểm khó khăn đối với ngành công nghiệp đồ nội thất Mỹ vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Các nhà phân tích cho biết, cuộc điều tra về thuế quan đối với đồ nội thất nhập khẩu của Mỹ có thể ảnh hưởng đến giá cả và hoạt động sản xuất tại nước này. Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy, dù lạm phát chung ổn định từ tháng 6 đến tháng 7/2025, giá đồ nội thất và giường ngủ vẫn tăng 0,9% so với tháng trước.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ áp đặt mức thuế cao đối với ô tô, thép và nhôm, đồng thời áp dụng mức thuế hải quan tương tự đối với đồng, dược phẩm và chất bán dẫn nhập khẩu.

Chính quyền Trump dành nhiều tháng để đàm phán song phương với các đối tác thương mại nhằm thiết lập lại cán cân thương mại toàn cầu. Các thỏa thuận khung gần đây với Liên minh châu Âu và Trung Quốc giúp xoa dịu thị trường nhưng vẫn còn nhiều vấn đề dài hạn chưa được giải quyết.



Tổng thống Trump ký sắc lệnh về thuế quan. Ảnh: NYT

CNBC cho biết, các công ty như Wayfair chứng kiến ​​nhu cầu giảm trong hơn một năm đối với các mặt hàng như ghế sofa và bộ bàn ăn mới, một phần do thị trường nhà ở nói chung chậm lại khi người mua chờ đợi lãi suất giảm. Cạnh đó, do số lượng nhà mới mua ít hơn, người tiêu dùng có ít lý do hơn để mua đồ nội thất mới.

Ngoài ra, với tình trạng lạm phát dai dẳng, người tiêu dùng trở nên kén chọn hơn trong việc chi tiêu thu nhập tùy ý. Tại Mỹ, nhà hàng, quần áo mới, các chuyến đi và đồ trang trí nhà cửa đều bị ảnh hưởng.