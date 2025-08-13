Thế giới Trung Quốc, Mỹ đạt đồng thuận tiếp tục hoãn áp dụng thuế quan

Ngày 11/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa trì hoãn việc áp đặt thuế quan toàn diện đối với Trung Quốc thêm 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận cuối cùng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hết hiệu lực.

Các container tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images

Theo AP, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng ông ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, kéo dài đến giữa tháng 11 tới. Tất cả yếu tố khác của thỏa thuận trước đó sẽ giữ nguyên. Reuters đưa tin, ngày 12/8, Trung Quốc, thông qua Tân Hoa xã, cũng thông báo gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Việc gia hạn được cho là kết quả của vòng đàm phán mới nhất giữa các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển) vào cuối tháng 7/2025. Trước đó vào tháng 5, Mỹ và Trung Quốc nhất trí hoãn áp thuế lần đầu trong 90 ngày, có hiệu lực đến 12/8. Một tháng trước, Mỹ tăng thuế suất toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, còn Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Mức thuế quan 3 chữ số này đã châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích cho rằng, việc hoãn áp thuế vào tháng 5/2025, kết hợp với việc giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuống 30% và hàng hóa Mỹ xuống 10%, đã giúp ngăn chặn một khủng hoảng kinh tế. Washington và Bắc Kinh tiếp tục gia hạn việc hoãn áp thuế sẽ giúp tạm thời tránh mức thuế cao ngất ngưởng hồi tháng 4, đồng thời tạo thời gian giải quyết bất đồng và có thể mở đường cho hội nghị thượng đỉnh cuối năm nay giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc, nhận định việc gia hạn mới nhất là quan trọng để hai chính phủ có thêm thời gian đàm phán một thỏa thuận thương mại. Ông cho rằng doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc và mang lại sự chắc chắn cần thiết cho kế hoạch trung và dài hạn.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một “thỏa thuận lớn” để giải quyết các “bất đồng lớn” hay không. Mỹ cho rằng các chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp và công nghiệp của Trung Quốc đã mang lại lợi thế không công bằng cho doanh nghiệp nước này. Những yếu tố đó cũng bị cho là góp phần gây ra thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, lên tới 262 tỷ USD vào năm ngoái.

Ngày 10/8, ông Trump đăng trên Truth Social rằng Trung Quốc nên tăng gấp 4 lần lượng đậu nành mua từ Mỹ để giúp giảm thâm hụt thương mại song phương. Cựu quan chức ngoại giao và thương mại Mỹ Jeff Moon, hiện điều hành công ty tư vấn China Moon Strategies, nhận định việc giải quyết bất đồng lớn trong thương mại Mỹ - Trung sẽ không thể hoàn tất trong “một sớm một chiều”.