Nhà nước và cử tri HĐND cấp xã lựa chọn nội dung giám sát sau sắp xếp đơn vị hành chính Ngày 22/8, HĐND xã Tây Hồ và phường Quảng Phú tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2025.

HĐND xã Tây Hồ biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: N.ĐOAN

Thực hiện vai trò giám sát của cơ quan dân cử, trong 8 nghị quyết được HĐND xã Tây Hồ thống nhất thông qua, có nghị quyết về chương trình giám sát từ nay đến cuối năm 2025.

Trong đó, Thường trực HĐND xã giám sát công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết thủ tục hành chính trong nhân dân tại bộ phận hành chính công.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND xã chủ trì giám sát thực hiện công tác chuyển giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND xã chủ trì giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã và việc hỗ trợ xây mộ liệt sĩ, mộ Mẹ Việt Nam anh hùng ngoài nghĩa trang.

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND phường Quảng Phú thống nhất thông qua 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường.

Theo đó, dự kiến trong quý IV/2025, Thường trực HĐND phường Quảng Phú giám sát kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Kinh tế - ngân sách phường khảo sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp còn dở dang, kéo dài và các dự án mới năm 2025. Qua đó nắm bắt thông tin, tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch giám sát năm 2026 của Ban đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường…