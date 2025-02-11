Thể thao Hết mình với cử tạ Đà Nẵng Giữa tháng 10, dù không còn giải đấu nào trong năm, không khí tập luyện của đội tuyển cử tạ Đà Nẵng vẫn diễn ra nghiêm túc tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Phan Văn Thiện hướng dẫn học trò tập luyện. Ảnh: NGUYÊN KHANG

HLV đội tuyển cử tạ Đà Nẵng Phan Văn Thiện nghiêm khắc yêu cầu các học trò thực hiện đúng giáo án. “Có quyết tâm, nỗ lực hết mình trong tập luyện thì mới có quả ngọt trong thi đấu”, ông Thiện đúc kết.

Từ con số 0

Nhắc đến Phan Văn Thiện, người hâm mộ môn cử tạ không xa lạ. Ông là gương mặt đáng chú ý trong làng cử tạ Việt Nam thập niên 90, từng đoạt huy chương Vàng và giữ kỷ lục quốc gia ở hạng cân 52kg vào năm 1996 với thành tích nâng thành công mức tạ 112kg.

Năm 2003, ngay sau khi giải nghệ, ông Thiện từ Thành phố Hồ Chí Minh “vác balô” ra Đà Nẵng làm huấn luyện viên theo dạng “chiêu hiền đãi sĩ” của thành phố.

Nhớ lại thời điểm bắt đầu cống hiến cho cử tạ Đà Nẵng, HLV Phan Văn Thiện cho hay: “Thời điểm ấy, cử tạ Đà Nẵng chỉ là con số 0. Không con người, không phòng tập. Để xây dựng đội tuyển, tôi đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Dù vậy, trước sự tin tưởng của lãnh đạo trung tâm, tôi nỗ lực làm hết khả năng mình có”.

Thế là, HLV Phan Văn Thiện miệt mài đến các vùng quê Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam (cũ)… để tìm kiếm những tài năng trẻ có tố chất, mời vào đội tuyển cử tạ Đà Nẵng.

Có con người, ông Thiện bắt đầu truyền kinh nghiệm, cùng học trò nỗ lực từng ngày trong phòng tập tại sân Chi Lăng.

Sau 2 năm, đội tuyển cử tạ Đà Nẵng hình thành với lứa vận động viên trẻ, bắt đầu thi đấu và giành thành tích ở sân chơi quốc gia.

Các học trò đầu tiên của HLV Phan Văn Thiện từng bước trưởng thành, giành huy chương Vàng giải cử tạ vô địch quốc gia. Trong đó, thành công rực rỡ nhất là Trần Lê Quốc Toàn khi đoạt huy chương Vàng SEA Games 2011, huy chương Vàng châu Á 2013, huy chương Vàng Đông Nam Á 2015, huy chương Bạc châu Á 2015.

Đỉnh cao chính là Toàn đã lấy được vé chính thức dự Olympic Rio 2016 sau khi đã dự Olympic Luân Đôn 2012. “Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, tôi vui và hạnh phúc vì mình đã đi đúng hướng, đáp lại sự tin tưởng”, ông Thiện thổ lộ.

Sau thành công với lứa học trò đầu tiên, năm 2010, HLV Phan Văn Thiện tiếp tục tìm kiếm tài năng, xây dựng đội tuyển cử tạ nữ Đà Nẵng. Bằng tâm huyết, ông tiếp tục huấn luyện nên những đô cử mạnh, giành thành tích ấn tượng.

… đến môn thế mạnh

Từ con số 0, cử tạ Đà Nẵng đã vươn lên trở thành một trong những môn thế mạnh của thể thao thành phố nhờ những cống hiến của HLV Phan Văn Thiện cùng học trò.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm qua, ông Thiện nói: “Tôi giải nghệ nhưng không dừng lại, rất hài lòng vì đã làm được nhiều điều ý nghĩa cho cử tạ Đà Nẵng. Cử tạ là niềm đam mê, giúp chinh phục nhiều đỉnh cao vinh quang nên tôi muốn tiếp tục gắn bó, cống hiến cho thể thao Đà Nẵng trong vai trò huấn luyện viên”.

Để các vận động viên khai phá hết khả năng bản thân, từ năm 2021, đội tuyển cử tạ Đà Nẵng được tạo điều kiện chuyển về tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng.

Phòng tập tại đây được đánh giá là một trong những phòng tập tốt nhất cả nước với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Những năm qua, các đô cử thành phố cũng ghi dấu ấn ở nhiều giải đấu lớn. Trong đó, từ đầu năm 2025 đến nay, thầy trò HLV Phan Văn Thiện đóng góp vào thành công chung của thể thao thành tích cao Đà Nẵng với 27 huy chương.

Hiện đội tuyển cử tạ Đà Nẵng có 38 vận động viên (28 nam, 10 nữ). HLV Phan Văn Thiện vẫn hằng ngày theo sát quá trình tập luyện, truyền lửa đam mê cho các học trò.

Vận động viên Đinh Trọng Nghĩa chia sẻ: “Tôi tự hào là học trò của thầy Thiện. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, thầy luôn tận tâm, truyền đạt kinh nghiệm cho tôi. Đặc biệt, thầy luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi thi đấu, giành thành tích cao tại các giải đấu lớn. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, duy trì phong độ tốt nhất, chinh phục huy chương Vàng tại những giải đấu trong tương lai để không phụ lòng mong mỏi của thầy”.