An ninh trật tự Hiệu quả từ một phong trào Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Duy Xuyên thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong bộ tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, mô hình “Camera an ninh” ở xã Duy Xuyên thực sự phát huy hiệu quả. Ảnh: N.P

Thiếu tá Lê Thị Kim Phượng - cán bộ Công an xã Duy Xuyên cho biết, công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương luôn được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, thiết thực và nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình từng khu dân cư như hội thi, hội diễn văn nghệ, hội trại.

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; khảo sát xây dựng, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả.

Theo Thiếu tá Lê Thị Kim Phượng, cùng với các mô hình “Trường học an toàn”, “Dòng họ bình yên”, “1+5”, “Tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” thì thời gian qua mô hình “Camera an ninh” với 136 mắt được lắp đặt ở 16 thôn trên địa bàn xã Duy Xuyên đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Duy Xuyên tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh: P.T

“Mô hình “Camera an ninh” là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn. Đây được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân”, Thiếu tá Lê Thị Kim Phượng nói.

Trung tá Trần Phạm Quang Duy, Trưởng Công an xã Duy Xuyên cho hay, hàng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp ý lực lượng cán bộ công chức và lực lượng công an.

“Nhiều năm qua, quần chúng nhân dân trên địa bàn cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an điều tra, đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và hòa giải thành công các mâu thuẫn, vướng mắc trong khu dân cư, không để phát sinh điểm nóng”, Trung tá Trần Phạm Quang Duy nói.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đối diện với nhiều thách thức mới như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động lợi dụng dân chủ để chống phá…, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhân rộng mô hình tự quản. Mặt khác, tăng cường sự phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tầng lớp nhân dân và kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.