Chính trị Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân cần phải triển khai đồng bộ, thường xuyên ĐNO - Sáng 12/8, phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị cần xem phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, phải triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường An Thắng thời gian qua. Các mô hình, cách làm sáng tạo như thiết lập nhóm zalo liên lạc, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, ký cam kết đảm bảo an ninh với các chủ nhà trọ… đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh một Đà Nẵng an bình, đáng sống.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng cao, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào cần được xem là sự nghiệp của toàn dân, phải triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa các gương người tốt, việc tốt, kịp thời định hướng dư luận. Đồng thời, chú trọng theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, tăng cường mối liên kết giữa các khu dân cư, giữa các phường để hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ nhất bên trái sang) tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, cần phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng niềm tin vững chắc từ nhân dân, góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi khu phố, từng gia đình, vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân, tin tưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường An Thắng thời gian đến sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế của phường và thành phố Đà Nẵng.

Phường An Thắng thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 phường Điện An, Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, với hơn 34.000 nhân khẩu, 17 khối phố. Sau khi sáp nhập, An Thắng đối diện với nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều tuyến giáp ranh phức tạp. Nhận thức rõ vai trò then chốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường An Thắng ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, đường lối thành những hành động thiết thực. Đặc biệt, thực hiện phương châm gần dân, sát dân, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường. Nổi bật là điểm sáng của mô hình 'Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh trật tự” ở phường An Thắng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các tổ đã tổ chức hơn 100 ca tuần tra đêm, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc như tụ tập gây rối, vi phạm trật tự công cộng... Kịp thời bắt 2 vụ ma túy, 2 vụ đánh bạc, hòa giải thành công 8 vụ mâu thuẫn, xử lý 7 vụ vi phạm hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ nhất, bên trái sang) tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thắng tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ



“ Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND xã An Thắng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho nhân dân và cán bộ phường An Thắng về thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ



Bộ Công an tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường An Thắng về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (giữa) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ