Nông nghiệp Hiệu quả từ những mô hình chăn nuôi bền vững Nhiều mô hình phát triển kinh tế thương mại miền núi như chăn nuôi gà thả đồi dưới tán rừng, nuôi bò 3B... đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời định hướng sản xuất bền vững.

Hộ ông Nguyễn Hữu Nhì (thôn Lộc Mỹ) chăn nuôi gà thả đồi dưới tán rừng. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Cuối năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai mô hình “Chăn nuôi gà thả đồi dưới tán rừng” tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc cũ (nay là phường Hải Vân).

Theo ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân, mô hình được đầu tư tổng kinh phí 99,96 triệu đồng và đã được nhiều hộ dân nhân rộng, như hộ ông Nguyễn Văn Hồng (thôn Phò Nam) với quy mô 200 con gà, hộ ông Nguyễn Văn Trung (thôn Tà Lang) 300 con, hộ ông Phạm Văn Sơn (thôn Nam Yên) 300 con...

Không chỉ nhận hỗ trợ về giống và vật tư, người dân còn được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh, bảo đảm đàn gà phát triển khỏe mạnh.

Ngoài thức ăn được cấp, nhiều gia đình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như lúa, bắp, rau… để bổ sung dinh dưỡng cho gà, giảm chi phí đầu vào.

Ông Nguyễn Hữu Nhì (thôn Lộc Mỹ) cho biết, mô hình chăn nuôi kết hợp, tận dụng không gian đồi rừng để nuôi gà, mang lại nhiều lợi ích như giảm chi phí thức ăn, tăng sức đề kháng, cải thiện chất lượng thịt.

Gà được tự do kiếm ăn các loại côn trùng, sâu bọ, lá cây, cỏ dại dưới tán rừng, giúp giảm đáng kể lượng thức ăn công nghiệp.

Mô hình này góp phần chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đồng thời định hướng sản xuất bền vững cho người dân miền núi.

Chi hội nghề nghiệp nuôi bò 3B tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Không chỉ phát triển chăn nuôi gà, xã Điện Bàn Tây thành lập Chi hội nghề nghiệp nuôi bò 3B gồm 2 tổ hội tại thôn Nông Sơn 1 và Nhị Dinh 2.

Ông Mai Đức Dũng, Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi 3B chia sẻ, chi hội có 39 hội viên ở các thôn La Hòa, Nông Sơn 1, Nông Sơn 2, Hạ Nông Tây, Hạ Nông Đông, Nhị Dinh 2 và Nhị Dinh 3, với tổng đàn hơn 500 con bò 3B.

Mô hình nhanh chóng khẳng định hiệu quả khi giúp các hội viên gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, chi hội đã đón nhiều đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, qua đó quảng bá uy tín và chất lượng đàn bò 3B của địa phương.

Chi hội cũng thành lập điểm giao dịch mua bán bò giống, bò thương phẩm và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi cho hội viên, giúp ổn định nguồn cung, giảm chi phí và nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Tấn Bảy, hội viên thôn Nông Sơn 2 cho hay, mục tiêu của chi hội là đoàn kết, tập hợp hội viên cùng lĩnh vực sản xuất để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đồng thời, chi hội cũng là nơi tập hợp nhu cầu, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến chính quyền và hội nông dân, góp phần định hướng sản xuất đúng hướng.

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Văn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Bàn Tây cho rằng, mô hình nuôi bò 3B dựa trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp ổn định đầu ra, giảm rủi ro thị trường, khai thác tiềm năng bản địa và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Đây là nền tảng để hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa bền vững, nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.