Chủ Nhật, 24/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Văn hóa - Văn nghệ

Hiệu ứng “concert quốc gia”

THẢO PHƯƠNG 24/08/2025 08:35

Thời gian gần đây, các chương trình âm nhạc cách mạng, truyền thống ngày càng trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Không gian tổ chức tại sân vận động, công viên, quảng trường… với sân khấu hoành tráng, công nghệ hiện đại, tạo diện mạo mới cho dòng nhạc vốn gắn bó với thế hệ cha ông.

Vào tháng 4, chương trình Hẹn ước Bắc - Nam thu hút 12.000 khán giả, Mùa xuân thống nhất có hơn 5.000 người tham dự. Các tiết mục nghệ thuật mở màn lễ diễu binh cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Hiệu ứng ấy càng rõ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mới đây, ba chương trình Tổ quốc trong tim (10/8), Hà Nội từ mùa thu lịch sử năm 1945 (15/8) và Tự hào là người Việt Nam (17/8) thu hút khoảng 50.000 khán giả mỗi đêm diễn.

Hình ảnh “biển” người cùng khoác áo cờ đỏ sao vàng, hòa giọng hát đã để lại nhiều xúc động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc.

Sắp tới, đêm nhạc Việt Nam trong tôi (26/8, Hà Nội) hứa hẹn tiếp nối mạch cảm xúc ấy.

Đáng chú ý, giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, gọi đây là những “concert quốc gia” và hào hứng rủ nhau tham dự.

Những khái niệm như “fandom yêu nước”, “lightstick cờ Tổ quốc” đang dần trở nên quen thuộc, cho thấy sự hình thành một nét văn hóa mới trong đời sống âm nhạc, gắn kết cộng đồng trong niềm vui chung của đất nước.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Đánh thức cảm xúc bằng âm nhạc dân tộc

Đánh thức cảm xúc bằng âm nhạc dân tộc

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc

Bảo tồn, phát triển âm nhạc truyền thống xứ Quảng trong bối cảnh mới

Bảo tồn, phát triển âm nhạc truyền thống xứ Quảng trong bối cảnh mới

Phim Điện ảnh "Dế Mèn": Sự giao thoa chất liệu âm nhạc tạo nên sức hút

Phim Điện ảnh "Dế Mèn": Sự giao thoa chất liệu âm nhạc tạo nên sức hút

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Đánh thức cảm xúc bằng âm nhạc dân tộc

Đánh thức cảm xúc bằng âm nhạc dân tộc

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc

Khai mạc trại sáng tác âm nhạc

Bảo tồn, phát triển âm nhạc truyền thống xứ Quảng trong bối cảnh mới

Bảo tồn, phát triển âm nhạc truyền thống xứ Quảng trong bối cảnh mới

Phim Điện ảnh "Dế Mèn": Sự giao thoa chất liệu âm nhạc tạo nên sức hút

Phim Điện ảnh "Dế Mèn": Sự giao thoa chất liệu âm nhạc tạo nên sức hút

Xem thêm Văn hóa - Văn nghệ
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Văn hóa - Văn nghệ
      Hiệu ứng “concert quốc gia”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO