Văn hóa - Văn nghệ Hiệu ứng “concert quốc gia” Thời gian gần đây, các chương trình âm nhạc cách mạng, truyền thống ngày càng trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Không gian tổ chức tại sân vận động, công viên, quảng trường… với sân khấu hoành tráng, công nghệ hiện đại, tạo diện mạo mới cho dòng nhạc vốn gắn bó với thế hệ cha ông.

Vào tháng 4, chương trình Hẹn ước Bắc - Nam thu hút 12.000 khán giả, Mùa xuân thống nhất có hơn 5.000 người tham dự. Các tiết mục nghệ thuật mở màn lễ diễu binh cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Hiệu ứng ấy càng rõ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mới đây, ba chương trình Tổ quốc trong tim (10/8), Hà Nội từ mùa thu lịch sử năm 1945 (15/8) và Tự hào là người Việt Nam (17/8) thu hút khoảng 50.000 khán giả mỗi đêm diễn.

Hình ảnh “biển” người cùng khoác áo cờ đỏ sao vàng, hòa giọng hát đã để lại nhiều xúc động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc.

Sắp tới, đêm nhạc Việt Nam trong tôi (26/8, Hà Nội) hứa hẹn tiếp nối mạch cảm xúc ấy.

Đáng chú ý, giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, gọi đây là những “concert quốc gia” và hào hứng rủ nhau tham dự.

Những khái niệm như “fandom yêu nước”, “lightstick cờ Tổ quốc” đang dần trở nên quen thuộc, cho thấy sự hình thành một nét văn hóa mới trong đời sống âm nhạc, gắn kết cộng đồng trong niềm vui chung của đất nước.