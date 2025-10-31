Xã hội Hỗ trợ Bưu điện thành phố Đà Nẵng 150 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ ĐNO - Trước thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ngày 30/10, ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động Bưu điện thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (thứ 5, bên trái sang) trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng. Ảnh: BƯU ĐIỆN

Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua có 39 xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông chia cắt, ảnh hưởng đến khai thác, vận chuyển, phát bưu gửi. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, 98,2% bưu tá vẫn nỗ lực bám trụ địa bàn, duy trì phát tại các khu vực an toàn.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Hải Thanh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bưu điện thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Nguyễn Hải Thanh trao 150 triệu đồng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ Bưu điện thành phố nhằm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và sớm đưa hoạt động bưu chính trở lại bình thường.

Bưu điện thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ tại Hội An. Ảnh: BƯU ĐIỆN

Theo Giám đốc Bưu điện thành phố Trần Việt Hùng, trước tình hình mưa lũ phức tạp, Bưu điện thành phố Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ phương tiện chuyên dụng của ngành, vận chuyển hàng hoá cứu trợ cho những nơi ngập sâu tại Hội An và một số địa phương.