Xã hội Khẩn trương cứu trợ người dân vùng ngập lụt ĐNO - Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, những ngày qua, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn trương vận động, tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập lụt.

Hiện tại, nhiều nơi trên địa bàn thành phố vẫn còn bị chia cắt do lũ lụt, các lực lượng hỗ trợ đã và đang cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đến tận tay người dân vùng lũ.

Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, nhiều khu dân cư bị chia cắt, giao thông tê liệt, hàng trăm hộ phải sơ tán đến nơi an toàn.

Trước tình hình đó, các đơn vị, tổ chức thiện nguyện đồng loạt vào cuộc, khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng ngập lụt.

Trong hai ngày 29 và 30/10, lực lượng Chữ thập đỏ cùng các tình nguyện viên từ các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện tỏa đi nhiều nơi, triển khai hỗ trợ khẩn cấp, tiếp sức cho người dân vùng ngập sâu vượt qua khó khăn.

Đơn cử, ngày 29/10, câu lạc bộ “Nhớ về Tiên Phước” (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng) vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con thôn 8, xã Tiên Lãnh (cũ) với tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Cùng ngày, nhóm thiện nguyện xã Duy Hòa (cũ) vận động hội viên, tình nguyện viên tổ chức 250 suất mỳ Quảng và 500 hộp cơm gửi đến bà con thôn Mỹ Hòa, xã Thu Bồn và khu vực thôn Phú Đa.

Tại xã Thu Bồn, Bếp Chữ thập đỏ xã Duy Hòa chuẩn bị và trao 1.257 suất cơm nóng cho bà con vùng ngập lụt. Ngoài ra, bếp còn hỗ trợ 7 suất ăn đặc biệt cho người dân tỉnh Quảng Ngãi đang tránh lũ tại Nhà văn hóa thôn La Tháp Tây.

Tại xã Thu Bồn Đông, nhóm Thiện nguyện Tám Trương phối hợp hỗ trợ 300 suất cháo và 10kg đèn cầy thắp sáng cho bà con trong điều kiện mất điện; nhóm thiện nguyện Điện Bàn trao 300 suất cơm cho người dân khu vực thị trấn Vĩnh Điện (cũ).

Song song với các hoạt động cứu trợ trực tiếp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ra thông báo tiếp nhận kinh phí và hàng hóa cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do mưa bão số 12. Ban vận động cứu trợ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức điểm tiếp nhận hàng tại số 470 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn.

Là đơn vị tích cực trong công tác vận động, hỗ trợ người dân vùng ngập, trong hai ngày 29 và 30/10, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố kêu gọi, mua hàng hóa cứu trợ với tổng kinh phí 150 triệu đồng, đưa về điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để kịp thời phân phối đến người dân.

Hội Chữ thập đỏ tại nhiều xã, phường khẩn cấp cứu trợ những gia đình bị ảnh hưởng.

Bà Huỳnh Thị Cúc, Trưởng ban Công tác xã hội, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố cho biết, đơn vị hỗ trợ mì tôm, sữa, bánh, nước; đóng gói và chia thành từng khẩu phần để bà con có thể sử dụng ngay trong lúc khó khăn nhất.

Hàng hóa được lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đến các địa phương và cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng, bảo đảm người dân và bệnh nhân có đồ ăn, thức uống kịp thời trong lúc cấp bách.

“Sau khi nước rút, tùy tình hình thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ một số vật dụng như mền, mùng và phương tiện sinh kế để bà con sớm ổn định cuộc sống”, bà Cúc cho biết thêm.

Hội Chữ thập đỏ thành phố khẩn trương triển khai cứu trợ và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố, trong hai ngày 29 và 30/10, Ban vận động tiếp nhận hơn 700 thùng mì tôm, 4.870 ổ bánh mì, 100 chăn ấm, 272 thùng nước uống và 66 thùng sữa, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Toàn bộ số hàng được phân loại, vận chuyển nhanh chóng đến các địa phương bị ngập sâu và các bệnh viện khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, bảo đảm không để người dân, bệnh nhân thiếu ăn, thiếu nước uống trong thời điểm khó khăn.

Những chuyến xe, phần quà, suất cơm nóng được chuyển đến tay người dân vùng ngập lụt một cách khẩn trương, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thành phố, cùng sự chung tay của các cấp, các ngành trong nỗ lực giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. (XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG)

[VIDEO] - Công tác tiếp nhận, phân phối hàng hóa hỗ trợ người dân vùng ngập.

Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập khiến người dân thiếu lương thực, nước uống. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng cùng các tổ chức, nhóm thiện nguyện khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập.

Lãnh đạo phường Bàn Thạch đến trao quà trực tiếp tại các hộ dân bị ngập sâu tại tổ dân phố Xuân Quý. Ảnh: QUỐC THÀNH

Tại tổ Xuân Quý (phường Bàn Thạch), nước dâng 3-5m khiến hàng chục hộ dân bị chia cắt nhiều ngày. Chính quyền địa phương phối hợp doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tế lương thực, nước uống đến từng hộ dân. Các khu vực khác như Mỹ Cang, Đoan Trai cũng được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói.

Chuẩn bị nhu yếu phẩm để trao cho các hộ dân tổ dân phố Đoan Trai. Ảnh: QUỐC THÀNH

Cùng với lực lượng chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện như SOS Quảng Nam, SOS Đà Nẵng, Hội Thiện nguyện, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Đà Nẵng… túc trực ngày đêm, cập nhật thông tin cứu trợ, kết nối phương tiện và nhu yếu phẩm đến vùng ngập sâu.

Lực lượng chức năng phường Bàn Thạch tiếp cận các hộ bị ngập sâu để tiếp tế lương thực, thực phẩm. Ảnh: QUỐC THÀNH

Hàng trăm suất cơm, nước uống, áo phao được gửi tới người dân vùng lũ, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong hoạn nạn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. (VIẾT TRỌNG - QUỐC THÀNH)

[VIDEO] - Lực lượng chức năng phường Bàn Thạch hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng lũ. Thực hiện: QUỐC THÀNH

Chiều 29/10, lực lượng chức năng xã Thăng Điền dùng xe chuyên dụng và thuyền, ca nô để tập kết, chở nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt tại thôn An Thái.

Lực lượng chức năng xã Thăng Điền tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu. Ảnh: GIANG BIÊN

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến cho 320 hộ dân của xã Thăng Điền bị ngập sâu, 1 nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, trong đó có thôn An Thái. Một số khu vực hiện vẫn chưa có điện trở lại.

Thôn An Thái, xã Thăng Điền hiện vẫn còn ngập sâu, cô lập. Ảnh: GIANG BIÊN

Lực lượng chức năng xã Thăng Điền vận chuyển nhu yếu phẩm, gồm mỳ tôm, nước uống hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình khó khăn, có con nhỏ, hộ có người già yếu.

Được biết khu vực này đã bị ngập lụt nhiều ngày, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn nên khó khăn cho việc sinh hoạt của người dân.(GIANG BIÊN)

"Bữa cơm nghĩa tình" của người lính Tại địa bàn miền núi phía Tây của thành phố Đà Nẵng, lực lượng Quân khu 5 ngoài việc hỗ trợ di dời người, tài sản, dầm mình trong mưa khắc phục sạt lở, thu dọn đống đổ nát, cứu người bị nạn còn chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho người dân. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My nấu “Bữa cơm nghĩa tình” tặng người dân. Ảnh: Quân khu 5 * Ngày 30/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” tặng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My. Tại đây, đơn vị phối hợp Chi hội phụ nữ Trung Thị (xã Trà My) vận động các nhà tài trợ, lựa chọn nhà phân phối thực phẩm, tổ chức chế biến, nấu 150 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng. Chiều nay (30/10), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My còn tổ chức gói nấu hơn 2 tạ bánh chưng tặng hộ gia đình các vùng bị cô lập, người nghèo. Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết, việc hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người dân là chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân và bệnh nhân giảm bớt vất vả, bảo đảm an toàn trong những ngày mưa lũ. Tham gia hoạt động, chị Nguyễn Thị Bút, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trung Thị chia sẻ: “Hoạt động này mang lại ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Tôi cảm nhận trong từng suất cơm có cả tình thương, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, vì nhân dân phục vụ của các anh bộ đội”. (XUÂN SƠN)

* Sáng 30/10, Viettel Đà Nẵng triển khai 3 thiết bị bay không người lái (drone) hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng ngập lụt xã Đại Lộc.

Bà Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, mỗi drone có thể tải trọng tối đa 50kg hàng hóa, thực phẩm mỗi đợt.

Viettel Đà Nẵng chủ động mua thực phẩm, thuốc men đóng gói thành từng túi hàng để drone vận chuyển đến người dân. Đặc biệt là hỗ trợ chính quyền, các đoàn thiện nguyện đưa hàng cứu trợ đến khu vực bị ngập lụt nặng.

Drone của Viettel Đà Nẵng vận chuyển hàng vào điểm ngập lụt. Ảnh: V.T

“Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển chủ yếu nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống, đồ khô, đặc biệt là thuốc vào các khu vực xuồng, ca nô khó tiếp cận”, bà My cho hay.

Hiện nay, drone của Viettel tiếp tục được huy động về Đà Nẵng để hỗ trợ các địa điểm ngập lụt, nhất là địa bàn dọc khu vực sông Thu Bồn, sông Vu Gia.

Bà Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng (bên phải) cùng các lãnh đạo Viettel Đà Nẵng chỉ đạo công tác cứu trợ người dân. Ảnh: V.T

Được biết, trong sáng 30/10, drone của Viettel hỗ trợ vận chuyển khoảng 1 tấn hàng hóa, thực phẩm đến người dân vùng lũ.