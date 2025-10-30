Xã hội Những suất ăn miễn phí tiếp sức người dân vùng ngập lụt ĐNO - Những ngày này, đồng cảm và chia sẻ với khó khăn của người dân đang bị cô lập do ngập lụt, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố ngoài quyên góp ủng hộ tiền, quà còn chế biến hàng nghìn suất thực phẩm hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn.

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) phối hợp Ban dân chính tổ dân phố làm hơn 350 suất ăn miễn phí tặng người dân vùng ngập lụt. Ảnh: HỒNG NGỌC

Mưa lớn, nước sông dâng khiến những ngày qua, nhiều hộ dân ở các tổ 1, 3, 6, 8, 9 của tổ dân phố Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều nhà cấp 4 ngập hơn nửa, hoa màu, cây trái và hàng nghìn chậu cúc chuẩn bị cho vụ Tết chìm trong nước. Không điện, không nước sạch, đường giao thông bị chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào cảnh khó khăn.

Nhiều gia đình có người ốm, trẻ nhỏ bị sốt nhưng không thể ra ngoài mua thuốc. Chỉ những chiếc ghe nhỏ của người dân trong thôn mới có thể di chuyển, mang theo ít nhu yếu phẩm giữa mênh mông nước.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, sáng 30/10, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Hà Đông phối hợp Ban dân chính tổ dân phố kêu gọi hội viên, người dân và các mạnh thường quân chung tay đóng góp kinh phí, nguyên liệu để làm những suất ăn miễn phí gửi tặng bà con vùng ngập. Chỉ sau vài giờ kêu gọi, nhiều người dân đã mang đến mắm nêm, bún, thịt heo, nước lọc… cùng góp công, góp sức.

Từ tờ mờ sáng, hội trường nhà văn hóa tổ dân phố Hà Đông rộn ràng tiếng nói cười. Ngoài hội viên phụ nữ còn có các em học sinh, lực lượng dân quân đến phụ giúp. Trong làn mưa lất phất, những đôi bàn tay thoăn thoắt thái thịt, rửa rau, chia hộp. Chỉ ít giờ sau, hơn 350 suất bún thịt heo nóng hổi cùng nước uống được hoàn thành.

Khi trưa đến, mưa vẫn chưa dứt, nhưng những suất ăn đã được chia về từng điểm cao ráo, tập kết sẵn cho người dân dùng ghe nhỏ chở vào vùng ngập.

Cùng với thực phẩm, các chị còn chuẩn bị thuốc hạ sốt dành cho những gia đình có con nhỏ bị bệnh. Trong mỗi gói quà không chỉ có thức ăn mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm hy vọng giúp người dân vơi bớt khó khăn trong những ngày lũ dữ.

Người dân vùng ngập vui mừng nhận những suất ăn miễn phí. Ảnh: LÊ OANH

Gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, tổ 9, có sáu người đang bị cô lập. Nước dâng ngập sâu hơn 2m, nhiều đồ đạc bị hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn.

Chị kể: “Hai ngày qua, nhà ngập nên chúng tôi không thể ra ngoài mua đồ ăn hay thuốc. Con tôi lại bị sốt cao, lo lắm mà không biết làm sao. Khi nhận được suất ăn và thuốc hạ sốt do các chị phụ nữ gửi tới, tôi thực sự xúc động. Giữa lúc khó khăn, nhận được sự quan tâm như thế này thật quý giá. Tôi biết ơn bà con và các chị rất nhiều”.

Bà Vũ Thị Định, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hà Đông, cho biết: “Khi thấy nhiều khu vực bị ngập, chúng tôi nghĩ ngay đến việc làm bún miễn phí cho bà con. Mỗi người góp một chút, người cho thịt, bún, nước lọc, người góp công gói gém. Chỉ trong buổi sáng 30/10, chúng tôi đã nấu hơn 350 suất và gửi hết cho các hộ dân bị cô lập”.

Giữa dòng nước ngập, hình ảnh những người phụ nữ khoác áo mưa, gói từng hộp cơm, chuyền tay nhau đưa lên ghe để tặng người dân… đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái.

Chính những việc làm giản dị mà ấm áp ấy, tình người trong bão lũ thêm lan tỏa, để ai đi qua mùa mưa này cũng nhớ rằng, trong gian khó, vẫn luôn có những tấm lòng hướng về nhau bằng cả yêu thương.