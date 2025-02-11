Kinh tế Hoàn thành khắc phục sự cố ngã cột điện 110kV tại Phước Sơn ĐNO - Sáng 2/11, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết đã đóng điện thành công máy biến áp T1 Trạm 110kV Phước Sơn, khôi phục cấp điện cho khu vực miền núi phía Tây sau gần hai ngày một đêm nỗ lực khắc phục sự cố trong điều kiện mưa rừng, sạt lở.

Điện lực Đà Nẵng hoàn thành khắc phục sự cố ngã cột số 33 đường dây 110kV Đăk Mi 4B – Phước Sơn, khôi phục cấp điện trở lại cho nhiều xã bị mất điện từ ngày 28/10. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trước đó, mưa lớn làm sạt lở đất tại xã Phước Hiệp khiến cột số 33 đường dây 110kV Đăk Mi 4B - Phước Sơn bị ngã, gây mất điện nhiều xã từ ngày 28/10.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, PC Đà Nẵng huy động Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Đội Quản lý điện Hiệp Đức và các lực lượng hỗ trợ khẩn trương triển khai sửa chữa. Do địa hình hiểm trở, thiết bị không thể đưa sâu vào, công nhân phải vận chuyển vật tư và dựng cột chủ yếu bằng thủ công.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng, cho biết các đơn vị phối hợp lập phương án và thi công ngay khi đường vào được tạm thông, bảo đảm an toàn và rút ngắn tối đa thời gian khôi phục.

Sau khi trạm 110kV được đóng điện, Đội Quản lý điện Hiệp Đức đang tiếp tục kiểm tra lưới hạ áp và dự kiến hoàn thành cấp điện trở lại các khu dân cư trong sáng 2/11.

Song song đó, các đơn vị của PC Đà Nẵng tiếp tục xử lý sạt lở, vệ sinh cách điện, kiểm tra an toàn điện sau mưa lũ, làm việc liên tục tại hiện trường để sớm khôi phục lưới điện, ổn định đời sống người dân.