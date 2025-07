Du lịch Hội An nằm trong top 8 điểm du lịch lý tưởng dành cho gia đình ở châu Á Hội An vừa được tạp chí du lịch hàng đầu nước Anh - Time Out đưa vào danh sách 8 điểm đến lý tưởng ở châu Á để thực hiện một kỳ nghỉ dành cho gia đình.

Một gia đình khách quốc tế trải nghiệm đi dạo trên sông Hoài, Hội An bằng ghe.

Theo đó, Hội An được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách. Các điểm đến còn lại ở châu Á được Time Out “gọi tên” lần lượt gồm: Hokkaido (Nhật Bản), Maldives, Sumba (Indonesia), Singapore, Bhutan, Siem Riep (Campuchia) và Koh Lipe (Thái Lan).

Các điểm đến nằm trong danh sách này được Time Out đánh giá cao về các yếu tố an toàn, tiện lợi cũng như nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình.

Hội An được Time Out mô tả là nơi có nhịp sống chậm rãi, khác biệt với phần lớn đô thị hiện đại ở Việt Nam. “Thị trấn” ven sông này sở hữu phố cổ cổ kính, những cánh đồng lúa thanh bình, bãi biển xinh đẹp trải dài… Một số trải nghiệm đặc sắc du khách có thể thử ở Hội An như ăn bánh mì, uống cà phê dừa, tham gia lớp học làm đèn lồng, may đo quần áo lấy nhanh theo yêu cầu…