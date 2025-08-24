Thế giới Hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn: Chốt loạt quyết sách chiến lược, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới ĐNO - Ngày 23-8, tại Tokyo, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chốt nhiều quyết sách mới, mở ra giai đoạn hợp tác đầy triển vọng, hướng tới tương lai bền vững.

Tổng thống Lee Jae Myung (bên trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trước cuộc gặp thượng đỉnh tại Tokyo ngày 23/8. Ảnh: Yonhap

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức và cũng là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản làm điểm đến trước Mỹ, đồng minh chung quan trọng, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965.

Theo truyền thống trước đây, lãnh đạo Hàn Quốc thường ưu tiên chuyến thăm Mỹ trước khi đến các quốc gia khác. Quyết định này phản ánh bước đi chiến lược của Hàn Quốc trong “tam giác Mỹ - Nhật - Hàn”, gửi thông điệp mạnh mẽ về mong muốn củng cố quan hệ láng giềng trong bối cảnh khu vực Đông Á nhiều biến động.

Cuộc gặp đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Nhật - Hàn vốn trải qua nhiều thăng trầm, khúc mắc do các vấn đề liên quan lịch sử, lãnh thổ và cạnh tranh kinh tế.

Theo Japan Times, lần đầu tiên sau 17 năm, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung nhấn mạnh: với tư cách là đối tác, hai bên phải hợp tác để thúc đẩy lợi ích chung, hướng tới tương lai và có tính đôi bên cùng có lợi.

Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh, hòa bình và ổn định không tự nhiên hình thành, mà cần nỗ lực chủ động từ cả hai phía. Tuyên bố này không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn là cơ sở để hai nước xử lý các vấn đề tồn đọng qua đối thoại kiên nhẫn, thay vì đối đầu hay né tránh.

Về kinh tế, hai bên dự kiến thành lập cơ quan tham vấn chung để giải quyết các thách thức lâu dài như già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, bao gồm trí tuệ nhân tạo và năng lượng hydro.

Quyết sách này cho thấy cả Tokyo và Seoul không chỉ hướng tới lợi ích ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực trước sức ép thương mại và công nghệ toàn cầu.

Về an ninh, hai bên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản ký riêng các thỏa thuận thương mại với Mỹ về hạ mức thuế đề xuất từ 25% xuống 15% để đổi lấy cam kết đầu tư lớn và mở rộng tiếp cận thị trường.

Trong bối cảnh “cơn bão thuế” của Nhà Trắng tác động trực tiếp tới các ngành công nghiệp chiến lược như ô-tô, thép, bán dẫn, việc hai nước phối hợp chính sách thương mại cho thấy tầm quan trọng của liên minh khu vực trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế chung.

Ngoài ra, Seoul và Tokyo cũng đang chịu sức ép tăng chi tiêu quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho chi phí duy trì lực lượng Mỹ tại khu vực. Theo Channel News Asia, hai quốc gia châu Á này hiện duy trì khoảng 80.000 quân Mỹ, nhiều tàu chiến và máy bay, đồng thời phối hợp trong các vấn đề an ninh khu vực.

Tựu trung, hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện chiến lược ngoại giao thực chất: tạm gác khúc mắc quá khứ, chủ động hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược và hướng tới tương lai chung.

Mối quan hệ được củng cố lúc này là nền tảng để hai nước cùng giải quyết những thách thức chung, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.