Xã hội Mưa lớn, nhiều địa phương, trường học cho học sinh nghỉ học ĐNO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất, nhiều địa phương trung du, miền núi của thành phố Đà Nẵng đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ hôm nay (27/10).

Các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ. Ảnh ngập lụt tại xã Xuân Phú sáng 27/10: TÂM ĐAN

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng sáng 27/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, có khoảng 45 xã, phường và 26 trường trực thuộc Sở (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ) đã cho học sinh nghỉ học ngày 27/10. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, một số địa phương, khu vực cũng chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Dự kiến tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế để chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

Trước đó, ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có công văn về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu. Trong đó, đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc Sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, khu vực để quyết định cho học sinh nghỉ học (khi cần thiết).