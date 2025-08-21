Lao động - Việc làm Hơn 200 người dân xã Tây Giang tham gia phiên giao dịch việc làm ĐNO - Ngày 21/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Tây Giang tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2025.

Hướng dẫn đăng ký tuyển dụng việc làm tại phiên giao dịch. Ảnh: THỊ BHỐ

Phiên giao dịch thu hút 10 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hơn 200 đoàn viên thanh niên, người lao động của xã Tây Giang tham gia. Nhu cầu tuyển dụng từ 500 - 1.000 vị trí việc làm và học nghề trong nước.

Các ngành nghề được nhiều lao động quan tâm như: chế biến thực phẩm, xây dựng dân dụng, lắp ráp điện tử, may mặc, lái xe, đóng gói công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng 200 - 500 lao động làm việc tại nước ngoài, thị trường có nhu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức... Các ngành nghề tuyển dụng gồm: công nghệ ô tô, lắp ráp thiết bị điện, hàn - sơn kim loại, bảo dưỡng máy móc, chăm sóc người cao tuổi, điều dưỡng… với độ tuổi từ 18 đến 35.

Dịp này, Sở Nội vụ lồng ghép tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh niên để lựa chọn việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.