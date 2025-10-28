Xã hội Hơn 200 suất cơm nghĩa tình tiếp sức tài xế và hành khách mắc kẹt trên đèo Lò Xo ĐNO - Chiều 27/10, vượt hơn 30km, vợ chồng ông Lý Minh Tám, chủ một nhà hàng tại xã Khâm Đức, mang hơn 200 suất cơm cùng nước suối tiếp tế miễn phí cho tài xế và hành khách đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo do sạt lở.

Người nhà ông Lý Minh Tám mang cơm đến điểm sạt lở trao cho những người bị mắc kẹt. Ảnh: PHONG Ý

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây ra hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng. Hàng trăm người bị kẹt lại giữa đường nhiều giờ liền trong cơn mưa không ngớt để chờ lực lượng chức năng thông tuyến.

Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của tài xế và hành khách, vợ chồng ông Lý Minh Tám huy động người nhà và nhân viên nấu hơn 200 suất ăn phát miễn phí.

Những suất cơm nghĩa tình được trao đến tay tài xế, hành khách đang bị mắc kẹt trên khu vực đèo Lò Xo. Ảnh: PHONG Ý

Nhận được những suất cơm nóng hổi, mang đậm nghĩa tình giữa lúc khó khăn, nhiều tài xế và hành khách không kìm được xúc động.

Tài xế Trần Thanh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi bị kẹt ở đây 2 ngày rồi. May mắn là bà con được tiếp tế nhiều lương khô, mì tôm, giờ lại có thêm những suất cơm này. Xin cảm ơn vợ chồng chủ nhà hàng và tất cả nhà hảo tâm đã hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn”.

Những người bị mắc kẹt vượt qua điểm sạt lở để nhận những phần cơm từ đoàn từ thiện. Ảnh: PHONG Ý

Ông Lý Minh Tám, chủ nhà hàng ở xã Khâm Đức, chia sẻ: “Thấy bà con mắc kẹt do sạt lở, gia đình tôi rất trăn trở. Chúng tôi cố gắng nấu thật nhiều suất cơm và phân phát nhu yếu phẩm cần thiết. Nếu thời gian thông tuyến kéo dài, gia đình sẽ tiếp tục hỗ trợ những người có nhu cầu giúp đỡ. Bà con cứ liên hệ qua cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, chúng tôi sẵn sàng cung ứng đầy đủ”.

[VIDEO] - Trao tặng hơn 200 suất cơm tiếp sức tài xế và hành khách mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Được biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Bến Giằng đến đèo Lò Xo có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Trong đó có nhiều điểm sạt lở taluy âm và taluy dương nguy hiểm, chia cắt nhiều đoạn.

Riêng đoạn qua đèo Lò Xo (xã Phước Năng) có điểm sạt lở lớn xảy ra từ đêm trước với hàng triệu m3, kéo dài 300m mặt đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động toàn bộ phương tiện để thông tuyến, phấn đấu đến sáng 28/10 sẽ thông tuyến, giải tỏa ách tắc giao thông.