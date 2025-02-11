Chủ Nhật, 2/11/2025
Hơn 250 tay vợt từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ thi đấu cầu lông ở Việt Nam

H.S 02/11/2025 10:18

Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025” hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu thể thao nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao.

Các tay vợt tranh tài ở các trận vòng loại. Ảnh: TTXVN

Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025” chính thức khởi tranh các trận đấu ở vòng loại tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh (khu Đô thị phía Nam, phường Bắc Giang).

Sự kiện do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Giải đấu thu hút 253 tay vợt mạnh đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Australia, Quần đảo Cook, Đức, Indonesia, Ấn độ, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Triều Tiên, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hoa Kỳ, Venezuela và chủ nhà Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dự giải với 87 vận động viên, huấn luyện viên; trong đó có 16 vận động viên người Bắc Ninh.

Nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia góp mặt tại giải như: Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh (Bắc Ninh); Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng); Lê Đức Phát (Quân đội); Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly (Hưng Yên)...

Vòng loại sẽ diễn ra liên tục từ ngày 28-30/10 để lựa chọn những tay vợt xuất sắc vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận chung kết và lễ trao thưởng dự kiến diễn ra vào chiều 2/11.

