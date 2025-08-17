Thể thao Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng ĐNO - Sáng 17/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam (phường Hương Trà), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam khai mạc Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Tham gia giải có 20 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành với hơn 260 vận động viên, tranh 57 bộ huy chương ở 2 nội dung: thi đấu taolu (quyền) tranh 38 bộ huy chương và thi đấu sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao và luyện tập môn Wushu trên địa bàn thành phố.

Vận động viên thi đấu tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Đây cũng là dịp để Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Wushu; phát hiện, tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 33 và các giải Wushu quốc tế thời gian tới.

Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025 bế mạc vào ngày 25/8.