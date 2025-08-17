Chủ Nhật, 17/8/2025
Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

VIẾT TRỌNG - QUỐC THÀNH 17/08/2025 16:25

ĐNO - Sáng 17/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam (phường Hương Trà), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam khai mạc Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025.

TIN TRƯA 17.8 KHAI MẠC GIẢI WHUSU TOÀN QUỐC.00_03_35_10.Still004
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Tham gia giải có 20 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành với hơn 260 vận động viên, tranh 57 bộ huy chương ở 2 nội dung: thi đấu taolu (quyền) tranh 38 bộ huy chương và thi đấu sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao và luyện tập môn Wushu trên địa bàn thành phố.

TIN TRƯA 17.8 KHAI MẠC GIẢI WHUSU TOÀN QUỐC.00_03_47_16.Still005
Vận động viên thi đấu tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Đây cũng là dịp để Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Wushu; phát hiện, tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 33 và các giải Wushu quốc tế thời gian tới.

Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025 bế mạc vào ngày 25/8.

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025

Vận động viên Quảng Nam Huỳnh Đỗ Đạt giành huy chương vàng Wushu thế giới năm 2025

Vận động viên Quảng Nam Huỳnh Đỗ Đạt giành huy chương vàng Wushu thế giới năm 2025

