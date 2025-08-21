Thứ Năm, 21/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Đời sống

Hướng dẫn tạo mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 cho doanh nghiệp

AN HỘI 21/08/2025 15:09

Tạo thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 chuyên nghiệp với Canva: chọn mẫu, tùy chỉnh nội dung, lưu và chia sẻ dễ dàng trong vài phút.

Không cần phần mềm phức tạp, công cụ miễn phí Canva sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn tạo ra những thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 độc đáo, chuyên nghiệp chỉ trong tích tắc. Dưới đây là cách mà những người "sành sỏi" làm.

Hướng dẫn tạo mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 cho doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập và tìm kiếm mẫu ưng ý

Đầu tiên, hãy mở trang web hoặc ứng dụng Canva trên thiết bị của bạn. Ngay tại trang chủ, bạn gõ các từ khóa vào ô tìm kiếm: "thông báo nghỉ lễ 2/9", "nghỉ lễ 2/9", "thông báo", "lễ Quốc khánh"... Hàng loạt mẫu thiết kế có sẵn với đủ phong cách, kích thước sẽ hiển thị để bạn lựa chọn.

Bước 1 Truy cập và tìm kiếm mẫu ưng ý
Truy cập Canva và tìm kiếm mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 cho doanh nghiệp ưng ý

Bước 2: Tùy chỉnh mẫu theo ý của bạn

Sau khi chọn được mẫu ưng ý, hãy nhấn vào "Tùy chỉnh mẫu này". Đây là lúc bạn thỏa sức sáng tạo.

Bước 2 Tùy chỉnh mẫu theo ý của bạn
Sau khi chọn được mẫu ưng ý thì bạn có thể tùy chỉnh theo ý của mình

Văn bản: Để thay đổi nội dung, màu sắc, cỡ chữ... bạn chỉ cần nhấn vào phần văn bản cần sửa. Nếu muốn thêm nội dung mới, hãy chọn mục Văn bản (Text) từ thanh công cụ bên trái.

Hình ảnh và đồ họa: Mục Thành phần (Elements) sẽ mang đến cho bạn vô vàn lựa chọn trang trí. Hãy nhập từ khóa bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để tìm kiếm những chi tiết đặc trưng của ngày Quốc khánh như cờ đỏ sao vàng, hoa sen, pháo hoa...

Bước 3: Lưu và chia sẻ mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bước 3 Lưu và chia sẽ mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2 9
Hoàn tất việc chỉnh sửa, bạn nhấn vào mục Chia sẻ

Hoàn tất việc chỉnh sửa, bạn nhấn vào mục Chia sẻ.

Lưu thông báo về máy: Chọn định dạng (JPG, PNG, PDF...) và kích cỡ tệp trước khi tải xuống.

Chia sẻ trực tiếp: Canva cũng cho phép bạn gửi thông báo ngay lập tức qua mạng xã hội, email hoặc tin nhắn.

Với 3 bước đơn giản, bạn đã sở hữu một thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp với khách hàng và đối tác trong dịp lễ đặc biệt này.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 cho công chức, viên chức và người lao động

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cho công chức, viên chức và người lao động
Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cho công chức, viên chức và người lao động
Bài liên quan
Đọc tiếp
Tổng hợp điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Tổng hợp điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Tổng hợp điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Tổng hợp điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Xem thêm Đời sống
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Đời sống
      Hướng dẫn tạo mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 cho doanh nghiệp

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO