Nông nghiệp Khai mở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Đà Nẵng khai mở hướng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phù hợp với xu thế, thúc đẩy phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan, tìm hiểu tạo cơ hội kết nối giao thương với cơ sở nuôi tôm của ông Trần Công Thành. Ảnh: QUANG VIỆT

Sản xuất thuận lợi với công nghệ cao

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là bước đi tất yếu để tạo đột phá về chất lượng, năng suất nông sản đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản an toàn, sạch của người tiêu dùng nội địa, hướng đến xuất khẩu tăng giá trị sản xuất.

Ở khu vực phía nam của thành phố như Duy Nghĩa, Tam Anh, Tam Xuân đã có nhiều mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao đem lại giá trị kinh tế lớn.

Điểm chung của cách đầu tư này là sử dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quá trình nuôi tôm, giảm chi phí, tạo sản phẩm đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác hại đến môi trường...

Ông Trần Công Thành (thôn Hòa An, xã Tam Anh) đang đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên 7ha với 16 ao xử lý nước, 8 ao ương tôm giống, 21 ao nuôi tôm thương phẩm và 2 ao xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Quy trình nuôi tôm của ông Thành chặt chẽ với 4 giai đoạn, gồm ương nuôi tôm giống với mật độ cao 2.000 con/m2 , sau 15-20 ngày nuôi chuyển qua giai đoạn 2 với mật độ 700 con/m2 , sau 20 ngày nuôi chuyển qua giai đoạn 3 với mật độ 300 con/m2 , sau 20 ngày nuôi chuyển sang nuôi thương phẩm với mật độ 100 con/m2 ...

Thành phố Đà Nẵng đang khai phá tiềm năng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe về an toàn thực phẩm, sản phẩm được doanh nghiệp thu mua để chế biến xuất khẩu, doanh thu từ nuôi tôm của ông Thành đạt khoảng 60 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 15-20 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có biểu hiện rõ rệt hơn, đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là rất cấp thiết. Cái khó là vốn đầu tư khá lớn nhưng hiệu quả mang lại rất cao.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp người dân tối ưu hóa môi trường, tiết kiệm chi phí thức ăn, phân bón, thuốc thú y, công lao động nhờ vào việc ứng dụng các công nghệ tự động hóa. Một khi năng suất sản xuất đạt cao và sản phẩm chất lượng, an toàn thì thị trường đón nhận, thu được giá trị kinh tế lớn trên một đơn vị sản xuất.

Tạo mặt bằng sạch

Một dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn ở phía nam của thành phố Đà Nẵng là dự án chuyên nông - lâm nghiệp THACO Chu Lai có diện tích 451ha ở xã Tam Anh.

Với vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, THACO Chu Lai phác thảo xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học; đầu tư các nông trường mẫu thực nghiệm sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho các loại cây ăn trái, cây lâm nghiệp; thiết kế khu chăn nuôi, nhà máy chế biến trái cây...

Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp THACO Chu Lai, chủ đầu tư đã lên kế hoạch đến tháng 10 tới sẽ phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong vùng dự án chuyên nông - lâm nghiệp THACO Chu Lai để có mặt bằng sạch làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lớn.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết, chính quyền đang khẩn trương vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch giúp nhà đầu tư triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó nhiệm vụ quan trọng là loại khỏi quỹ đất công ích trong khu vực dự án trình các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt; vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dự kiến đến tháng 10 tới sẽ phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong vùng dự án chuyên nông - lâm nghiệp THACO Chu Lai. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo định hướng phát triển, đến nay thành phố đã đưa vào quy hoạch đầu tư khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Sa (xã Thăng Trường, diện tích 190ha) cùng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tam Phú (phường Quảng Phú, diện tích 100ha) và khu nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Sa, Bình Nam (xã Thăng Trường).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là rất thiết thực và phù hợp với xu thế mới. Đây là hướng đi đúng để góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường.

Thành phố tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Đó là cách khai phá tiềm năng, phát huy tối đa lợi thế, khơi mở hướng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng, khẳng định vị thế để nâng cao cạnh tranh phục vụ thị trường trong nước, xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.