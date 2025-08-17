Khởi nghiệp - OCOP Sản phẩm khởi nghiệp độc đáo từ nông nghiệp Bằng sự sáng tạo và năng động, nhiều người trẻ trở về nông thôn khởi nghiệp, tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu và thị trường mở rộng để làm giàu.

Mô hình khởi nghiệp của chị Võ Thị Ngọc Thư giúp tạo thu nhập cho các hộ nông dân tại xã Duy Xuyên và nhiều lao động khác. Ảnh: MAI QUẾ

Từ tình yêu với môi trường

Ba năm trước, chị Võ Thị Ngọc Thư (40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vũ Nguyên (phường Thanh Khê) nảy ý tưởng khởi nghiệp khi cầm trên tay sản phẩm làm từ xơ mướp.

Chị nhận thấy, xơ mướp dai, sợi mướp nhanh khô, không ám mùi, mềm, ít gây xước da nên rất phù hợp làm các vật dụng như dép, túi, miếng rửa chén, rửa ly, đai tắm… và rất có tiềm năng để kinh doanh vì chưa có cơ sở nào trên địa bàn thành phố sản xuất sản phẩm từ xơ mướp.

Nghĩ là làm, chị tìm hiểu các vùng sản xuất phù hợp để cung ứng nguyên liệu và quyết định bắt đầu tại xã Duy Xuyên.

“Lâu nay, nông dân chỉ biết trồng mướp để có trái ăn, còn trồng để lấy xơ thì hiếm hoi. Mướp dùng để ăn thì chỉ cần 1-1,5 tháng từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch, tuy nhiên, mướp để lấy xơ cần khoảng 3-4 tháng để mướp gần như khô vỏ (khô khoảng 80%) rồi mới thu hoạch.

Do đó, việc hợp tác không chỉ dừng lại ở ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mà mình phải hướng dẫn, cung cấp giống mướp lấy xơ và theo sát từng giàn trồng để chắc chắn về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh lợi nhuận, mình mong muốn dự án được nhiều người biết tới, sử dụng xơ mướp để góp phần thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường”, chị Thư nói.

Cũng từ trăn trở về môi trường, cuối năm 2023, kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Quang Phú (33 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình nuôi sâu canxi.

Vật tư để phát triển loài sinh vật này không quá cầu kỳ, gồm: khay nuôi ấu trùng; lồng nuôi ruồi bố mẹ rộng 15m3 để phục vụ tái đàn; lồng nuôi được thiết kế bằng khung sắt bọc vải mùng luôn khép kín, đồng thời bên trong bố trí các mảnh vải nhỏ treo phía trên và các giá thể bằng gỗ làm nơi để đàn ruồi giao phối sinh sản và đẻ trứng.

“Mô hình sâu canxi giúp tận dụng xử lý nguồn rác hữu cơ hộ gia đình và xử lý phân chuồng hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sản phẩm sâu canxi là nguồn thức ăn nhiều dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm.

Hiện diện tích nuôi sâu canxi của tôi khoảng 50m2, mỗi tháng tạo thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng. Đây là mô hình có thể sản xuất với số lượng lớn trong điều kiện không gian hẹp, nên rất phù hợp để nhân rộng. Tôi cũng đang hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho hội viên nông dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố”, anh Phú chia sẻ.

Cần nguồn vốn để mở rộng sản xuất

Với kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật vì xuất phát là giảng viên của một trường cao đẳng, chị Thư thường xuyên học hỏi và hướng dẫn các hộ nông dân gieo trồng mướp giống cho nhiều xơ và quả to.

Chị Võ Thị Ngọc Thư, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vũ Nguyên (phường Thanh khê) bên các sản phẩm làm từ xơ mướp do công ty sản xuất. Ảnh: MAI QUẾ

Từ 0,5ha ban đầu, đến nay chị Thư hợp tác mở rộng vùng sản xuất tại huyện Duy Xuyên (trước đây) lên khoảng 8ha và 10ha ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Trung bình mỗi tháng các vùng sản xuất cung cấp khoảng 50.000 quả mướp cho xưởng sản xuất của chị Thư gia công.

Sau khi thu hoạch, xơ mướp được sơ chế, làm sạch, phơi khô rồi đưa về xưởng để thực hiện các quy trình cán, cắt dập may định hình, đóng gói... với thương hiệu “Xơ mướp Mộc Xơ”.

Cuối năm 2024, sản phẩm cây chà lưng xơ mướp của công ty chị Thư được thành phố cấp Giấy chứng nhận OCOP 3 sao.

Đến tháng 6/2025, sản phẩm mướp lấy xơ được cấp Giấy chứng nhận VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam).

Đây cũng là khẳng định quan trọng cho chất lượng sản phẩm của công ty để “đặt chân” vào các thị trường xuất khẩu “khó tính”.

Đến nay, các sản phẩm Xơ mướp Mộc Xơ đã xuất hiện tại một số cửa hàng lưu niệm trong nước và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Hà Lan… với số lượng khoảng 10.000-15.000 cái/tháng.

Hiện xưởng sản xuất của chị Thư tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng, 10 lao động thời vụ với thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng và 10-15 hộ nông dân tại các vùng trồng.

Tuy đạt được một số thành công bước đầu, nhưng những mô hình khởi nghiệp như chị Thư và anh Phú còn gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn vốn để mở rộng sản xuất.

Qua tìm hiểu, để kịp thời hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đang hướng dẫn các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ từ chính sách về khởi nghiệp của thành phố; hỗ trợ đào tạo kiến thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp; định hướng xây dựng kế hoạch nghiên cứu công nghệ sản xuất và phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu.

Trong khi đó, theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, sở đang cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, tạo sản phẩm chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.

Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông nghiệp.

Qua đó, hỗ trợ các dự án phát triển nông nghiệp bền vững có điều kiện phát triển.