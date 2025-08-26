Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

ĐNO - Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là nơi điều phối tác nghiệp cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ 171 cơ quan báo chí trong nước và 50 cơ quan quốc tế, con số kỷ lục từ trước tới nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trung tâm báo chí.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, Trung tâm Báo chí sẽ không chỉ là nơi hỗ trợ tác nghiệp, cung cấp thông tin chính thống, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới và hội nhập.

Các phóng viên tác nghiệp tại lễ khai trương.

“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Trung tâm Báo chí sẽ hoạt động liên tục đến hết ngày 2/9, đặc biệt mở cửa suốt thời gian sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và ngày Lễ chính thức (2/9 tại Quảng trường Ba Đình).

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.