Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo TTXVN 26/08/2025 18:46

ĐNO - Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là nơi điều phối tác nghiệp cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ 171 cơ quan báo chí trong nước và 50 cơ quan quốc tế, con số kỷ lục từ trước tới nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trung tâm báo chí.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, Trung tâm Báo chí sẽ không chỉ là nơi hỗ trợ tác nghiệp, cung cấp thông tin chính thống, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới và hội nhập.

Chú thích ảnh
Các phóng viên tác nghiệp tại lễ khai trương.

“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Trung tâm Báo chí sẽ hoạt động liên tục đến hết ngày 2/9, đặc biệt mở cửa suốt thời gian sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và ngày Lễ chính thức (2/9 tại Quảng trường Ba Đình).

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.
Chú thích ảnh
Cận cảnh bộ tem bưu chính đặc biệt.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Tem khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách đồ họa hiện đại, kết hợp sắc đỏ - vàng của Quốc kỳ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại - biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập. Blốc tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Việt Nam, gắn với hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng.

Tem có khuôn khổ 32x43 mm; Blốc có khuôn khổ 80x100 mm, với giá mặt là 4.000 VNĐ và 19.000 VNĐ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Đây không chỉ là sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mà còn mang thông điệp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cách mạng, đồng thời khẳng định con đường phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước sau 80 năm.

Đồng hành cùng các hoạt động trọng đại này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tự hào là đơn vị hỗ trợ chương trình, tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, lan toả các giá trị văn hoá và tinh thần dân tộc, chung tay viết tiếp hành trình 80 năm độc lập-tự do- hạnh phúc.
Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

