Xã hội Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở bờ biển An Bàng ĐNO - Sáng 4/11, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), cùng lực lượng chức năng, người dân địa phương khẩn trương đắp bao cát, gia cố kè tạm chống xâm thực tại khu vực biển An Bàng, phường Hội An Tây.

Hàng trăm bao cát được bộ đội vận chuyển kè sạt lở bờ biển An Bàng. Ảnh: MINH THY

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, do sóng biển dâng cao đánh vào bờ làm nhiều đoạn ở bờ biển An Bàng bị sạt lở nặng và có nguy cơ lan rộng.

Nhằm ngăn chặn tình trạng xâm thực, sạt lở tiếp tục diễn ra trong thời điểm bão số 13 đổ bộ vào đất liền, cán bộ, chiến sĩ quân đội và người dân tích cực vận chuyển hàng trăm bao cát để dựng thành bờ kè nhằm nâng cao các điểm xung yếu, tạo tuyến chắn tạm, hạn chế tác động của sóng lớn và triều cường.

Công tác gia cố bờ biển An Bàng được gấp rút thực hiện trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền. Ảnh: MINH THY

Hiện công tác gia cố bờ biển An Bàng được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện theo quy trình và yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, góp phần nâng cao khả năng phòng, chống xâm thực có thể tiếp tục xảy ra.