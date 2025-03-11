Giáo dục - Việc làm Tiếp tục sơ tán hàng trăm hộ dân và các điểm trường miền núi trước nguy cơ sạt lở cao ĐNO - Mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, chính quyền các xã Trà Linh, Nông Sơn, Đại Lộc, Quế Phước ngày hôm nay 3/11 tiếp tục nỗ lực ứng phó, khẩn trương kiểm tra, di dời hàng trăm hộ dân, các điểm trường và tài sản đến nơi an toàn.

* Ngày 3/11, tại xã Trà Linh, trời vừa tạnh ráo, thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh điểm trường Tak Ngo, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh khẩn trương thu dọn, di chuyển đồ đạc, bàn ghế và thiết bị dạy học ra khỏi khu vực sạt lở.

Do tuyến đường chưa thông hoàn toàn nên xe tải chưa vào đến điểm trường, thầy cô và phụ huynh phải vận chuyển đồ đạc nhiều cây số. Ảnh: TRẦN VỸ

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ khu vực điểm trường bị trượt nguyên một quả đồi, xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài quanh nền móng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Do tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tranh thủ thời tiết tạm tạnh ráo, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên và phụ huynh vận chuyển toàn bộ trang thiết bị, bàn ghế và đồ dùng học tập tạm chuyển về nhà văn hoá thôn để bảo quản, tránh ẩm mốc, hư hỏng.

Sau mưa lũ, điểm trường bị sụt lún và sạt trượt nghiêm trọng, khả năng cao không thể tái sử dụng để dạy học. Ảnh: TRẦN VỸ

Thầy Vỹ cho hay, hiện nay tuyến đường dẫn vào điểm trường chưa thông hoàn toàn, xe ô tô không thể tiếp cận. Vì thế phải vận chuyển bằng xe máy và sức người, mất nhiều thời gian, công sức.

Gần nguyên quả đồi bị sạt trượt, nguy cơ "cuốn phăng" ngôi trường. Ảnh: TRẦN VỸ

Từ hiện trạng thực tế, nhà trường nhận định điểm trường Tak Ngo không còn đủ điều kiện an toàn để tiếp tục dạy học. Thời gian tới, toàn bộ học sinh của điểm trường sẽ được bố trí theo học nội trú tại trung tâm xã, ở điểm chính Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh. (ALĂNG NGƯỚC)

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh trước điểm trường có nguy cơ bị sạt lở cận kề. Ảnh: A HẢI



[VIDEO] - Thầy cô và phụ huynh di chuyển tài sản khỏi điểm trường Tak Ngo:

* Sáng cùng ngày, người dân xã Quế Phước phát hiện vết nứt lớn trên đồi cao. Chính quyền địa phương khẩn trương di dời 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Quế Phước kiểm tra khu vực sườn đồi xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở sau mưa lớn. Ảnh: MINH THÔNG

Vết nứt lớn được phát hiện trên sườn đồi cao, tại xóm Đùi (thôn Xuân Hòa) dài hơn 50m, rộng trên 1m, sâu khoảng 2m.

Lãnh đạo UBND xã Quế Phước cùng lực lượng dân quân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra và vận động, di dời khẩn 17 hộ dân với 30 nhân khẩu đến nơi an toàn tại nhà văn hóa thôn, trường học...

Công tác di dời được triển khai khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước 17 giờ ngày 3/11, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Trước đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, khu vực này cũng xảy ra sạt lở, gây hư hỏng nhiều nhà cửa và tài sản của người dân.

Lãnh đạo xã Quế Phước tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và bão số 13, địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời vận động người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không chủ quan trong mọi tình huống.

Địa phương đang tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư và phương án ứng phó để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. (MINH THÔNG)

* Sáng 3/11, lãnh đạo xã Đại Lộc kiểm tra hiện trường taluy âm của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nguy cơ sạt lở cao do ảnh hưởng mưa lũ.

Taluy âm của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nguy cơ cao sạt lở xuống nhà người dân. Ảnh: ĐỖ CẢNG

Vị trí sát mái taluy âm của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam là địa bàn tổ đoàn kết số 4 (thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc), nơi có khoảng 10 hộ dân đang sinh sống. Phía sau nhà của các hộ dân là đồi cao, thuộc phạm vi của bệnh viện.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo cho rằng, bờ taluy âm có hiện tượng nứt, sụt lún bờ kè bê tông, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã tuyên truyền, vận động, 10 hộ dân với 45 nhân khẩu tại đây đồng ý sơ tán về Khu hành chính số 2.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo (thứ 2, bên phải sang) vận động người dân di dời để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐỖ CẢNG

Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, lực lượng chức năng của xã hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Địa phương sẽ hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết, nước uống để người dân yên tâm tránh trú. (CÔNG TÚ)

* Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã Nông Sơn vận chuyển kịp thời hai trường hợp đến bệnh viện tuyến trên để điều trị, trong điều kiện nước vẫn còn ngập sâu nhiều khu vực, giao thông chia cắt.

Lực lượng xã Nông Sơn vận chuyển kịp thời hai trường hợp lên bệnh viện tuyến điều trị. Ảnh: THU PHƯƠNG

Ông Trần Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho biết, sáng 3/11, trên địa bàn tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở tại khu vực đèo Phường Rạnh, thuộc tuyến đường từ Nông Sơn đi xã Thu Bồn. Đến thời điểm này, toàn xã ghi nhận hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều vị trí đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Các tuyến ĐT611 (đoạn qua đèo Le), ĐH4, quốc lộ 14H (đoạn Trung Phước - Trung An) và khu vực Đại Bình đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện có 4 hộ dân không thể tái định cư tại chỗ do nguy cơ sạt lở cao. Tổng cộng 1.536 hộ dân trên địa bàn được di dời đến nơi an toàn.



Một điểm sạt lở tại thôn Đại Bình. Ảnh: THU PHƯƠNG

Sau nhiều ngày mưa lớn, đất ngấm nước, kết hợp các hồ thủy điện điều tiết nước, khiến nhiều khu vực tại Nông Sơn tiếp tục bị chia cắt. Chỉ trong một tuần, địa phương ba lần chịu cảnh ngập sâu trên diện rộng.

Chính quyền địa phương kiểm tra, cắm biển cảnh báo. Ảnh: THU PHƯƠNG

Hiện lực lượng chức năng của xã đang khẩn trương kiểm tra, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực sạt lở. Đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Chính quyền xã tiếp tục rà soát thiệt hại, huy động nguồn lực và đề xuất hỗ trợ kinh phí để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. (THU PHƯƠNG)