Thanh thiếu niên Khẳng định vị thế và vai trò của tuổi trẻ Cuộc chuyển mình mạnh mẽ của Đà Nẵng sau hợp nhất là cơ hội để tuổi trẻ thành phố đổi mới, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và phát triển.

Cơ sở Đoàn tích cực triển khai tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại xã Tam Anh, không khí hoạt động hè năm nay trở nên sôi nổi hơn với việc tổ chức hội trại đầu tiên “Tam Anh - Vươn mình vững bước tương lai”. So với trước đây, hội trại lần này đã tăng quy mô lên gấp 3 lần.

Anh Huỳnh Minh Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh, Bí thư Đoàn xã cho biết: sau hợp nhất, số lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tăng lên rất nhiều, với hơn 1.119 đoàn viên thanh niên (tương đương quy mô của một huyện miền núi Quảng Nam trước đây).

Tuy nhiên, sự khác biệt về cách thức hoạt động giữa các chi đoàn các xã (cũ) nhập lại dẫn đến công tác điều hành, tổ chức hoạt động ở xã còn gặp nhiều lúng túng.

“Việc tổ chức thành công hội trại đã góp phần kết nối các tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên sau hợp nhất. Đây là cơ sở để tổ chức Đoàn tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nhân sự trong thời gian đến”, anh Phát nói.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng kiêm Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Lê Kim Thường cho hay, tương tự như xã Tam Anh, ở nhiều địa phương khác, tổ chức Đoàn đã có các hoạt động ra mắt, củng cố tổ chức và đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên sau hợp nhất.

Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã tổ chức gần 500 hoạt động hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Đây là con số ấn tượng, cho thấy việc bắt nhịp của tổ chức Đoàn cơ sở sau hợp nhất đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc bỏ cấp huyện khiến Thành đoàn phải trực tiếp quản lý một số lượng lớn đơn vị cơ sở với quy mô và đặc thù rất khác nhau, dẫn đến tình trạng lúng túng, bị động ban đầu.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt các chức danh chủ chốt, tình trạng cán bộ kiêm nhiệm quá nhiều công việc cũng ảnh hưởng đến năng lực tập hợp, điều hành ở cơ sở…

Hội trại "Tam Anh - Vươn mình vững bước tương lai" thu hút sự tham gia 500 trại sinh. Ảnh: THÁI CƯỜNG

“Những khó khăn mà tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng đang đối mặt là tất yếu trong giai đoạn chuyển mình lịch sử. Song, chính trong những thử thách đó, vai trò và bản lĩnh của tổ chức lại càng được khẳng định. Bằng sự quyết tâm, sáng tạo và tư duy đổi mới, tổ chức Đoàn đang từng bước tháo gỡ các vướng mắc, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài”, anh Thường nhìn nhận.

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu để tháo gỡ khó khăn là kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ.

Thành đoàn đang rà soát, kiện toàn các chức danh chủ chốt tại các đơn vị cơ sở, đảm bảo bộ máy vận hành ổn định.

Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp; đồng thời mở các lớp tập huấn với sự đổi mới, tập trung vào đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo, tư duy chính trị và công nghệ số.

Bằng cách đó, cán bộ Đoàn sẽ được trang bị đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ để thích ứng với mọi thay đổi, tự tin hơn trong vai trò của mình.

Hiện nay, Thành đoàn đã chỉnh sửa cây tổ chức trên Phần mềm quản lý đoàn viên của các xã, phường phù hợp với tổ chức mới sau hợp nhất. Thành đoàn tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu đoàn viên, sử dụng các nền tảng trực tuyến để chỉ đạo, điều hành.

“Việc này không chỉ giúp việc truyền tải thông tin được thông suốt, mà còn tạo ra một kênh tương tác hai chiều, giúp lãnh đạo Đoàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và cán bộ Đoàn các cấp. Từ đó tháo gỡ những khó khăn, khẳng định vị thế và vai trò của tuổi trẻ”, anh Hùng đề cập.