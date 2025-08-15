Thứ Sáu, 15/8/2025
Thanh thiếu niên

Xã Tam Xuân tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

ĐÔNG YÊN 15/08/2025 08:40

ĐNO - Sáng 14/8, Đoàn xã Tam Xuân phối hợp Công an xã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên đến từ các chi đoàn.

ca-tam-xuan-2-1-(2).jpg
Công an xã Tam Xuân hướng dẫn nhận diện vật liệu nổ. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Hội nghị nhằm củng cố kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng để đoàn viên, thanh niên xã Tam Xuân bảo vệ bản thân, sống đúng luật pháp luật và góp phần xây dựng địa phương an toàn, văn minh, không có tệ nạn.

Công an xã Tam Xuân phổ biến kiến thức về an toàn giao thông như: hướng dẫn nhận diện và hiểu nội dung biển báo giao thông đường bộ; các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và mức xử phạt; kỹ năng tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Đồng thời triển khai chuyên đề về phòng chống cháy nổ và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, Luật An ninh mạng, kỹ năng phòng chống lừa đảo qua mạng...

Xã Tam Xuân
      Xã Tam Xuân tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

