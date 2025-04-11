Thông tin doanh nghiệp Khóa học An ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin Á Âu Trước những diễn biến phức tạp và thách thức ngày càng gia tăng trên không gian mạng, ngành An ninh mạng được xem là “lá chắn” bảo vệ hệ thống dữ liệu khỏi nguy cơ tấn công và rò rỉ thông tin. Nắm bắt xu hướng đó, Học viện Công nghệ Thông tin Á Âu - Là thành viên của Hướng nghiệp Á Âu xác định An ninh mạng là ngành học mũi nhọn, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích công nghệ và mong muốn trở thành lực lượng tiên phong trong bảo vệ an toàn thông tin số.

An ninh mạng được chọn là ngành đào tạo mũi nhọn tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng nghiệp Á Âu.

Ngành An ninh mạng - Lá chắn bảo vệ không thể thiếu của không gian kỹ thuật số

Năm 2024, có hơn 650.000 vụ tấn công mạng tại Việt Nam, trong đó có cả những sự cố nghiêm trọng nhắm vào các doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL, Vietnam Post… Các hình thức tấn công cũng ngày càng tinh vi, đa dạng và khó lường hơn, đặt ra thách thức lớn cho mọi tổ chức.

An ninh mạng được ví như “lá chắn bảo vệ” đồng thời là ngành “xương sống” của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Ứng phó với sự gia tăng của các mối đe dọa trực tuyến, hơn 90% tổ chức, doanh nghiệp trong nước đã và đang tăng ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này. Theo Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam, thị trường hiện cần tới 700.000 nhân sự chuyên ngành, mở ra cơ hội việc làm rộng mở trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, y tế, doanh nghiệp tư nhân, cơ quan nhà nước hay các tập đoàn công nghệ lớn. Tất cả đều đi kèm mức đãi ngộ hấp dẫn và tiềm năng thăng tiến cao.

Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu là địa chỉ đào tạo uy tín, giúp học viên trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực chiến trong lĩnh vực An ninh mạng, sẵn sàng trở thành những “lá chắn số” bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin trong kỷ nguyên số hóa.

Học An ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng nghiệp Á Âu sẽ học những gì?

Tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu, chương trình đào tạo được cập nhật liên tục theo các xu hướng và sự kiện an ninh mạng trong nước và quốc tế. Do đó học viên được tiếp cận và bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của thế giới bảo mật số.

Chương trình An ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu liên tục cập nhật theo xu hướng thế giới bảo mật số.

Khóa học được thiết kế gồm hai học phần:

- Học phần nền tảng: Cung cấp kiến thức cơ bản về bảo mật, hệ thống mạng, nhận diện mối đe dọa.

- Học phần chuyên sâu: Tập trung vào kỹ năng tấn công – phòng thủ, điều tra sự cố và quản lý rủi ro.

Đặc biệt, hình thức học trực tuyến được triển khai song song, giúp học viên linh hoạt thời gian và học tập mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần có kết nối Internet, học viên hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư An ninh mạng, sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số.

5 ưu điểm của Khóa học An ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu

Giảng viên tại Học viện Công nghệ Thông tin – Hướng Nghiệp Á Âu đều là chuyên gia an ninh mạng và kỹ sư IT thực chiến với bề dày kinh nghiệm. Họ từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại những lĩnh vực đòi hỏi bảo mật cao như ngân hàng, y tế, tài chính và công nghệ, mang đến cho học viên góc nhìn thực tế cùng kiến thức ứng dụng sâu rộng.

Đội ngũ giảng viên đến từ các doanh nghiệp công nghệ và tổ chức bảo mật hàng đầu.

Đặc biệt, phương pháp học qua dự án giúp học viên chủ động rèn luyện tư duy phản ứng nhanh và xử lý tình huống thực tế. Mỗi buổi học là một “cuộc chiến mô phỏng” giữa Hacker mũ trắng và Hacker mũ đen, giúp người học hiểu sâu hơn cách tấn công - phòng thủ trong môi trường mạng hiện đại. Ngoài ra, hình thức học lý thuyết luân phiên thực hành cũng giúp các bạn vận dụng kiến thức bài bản, hiệu quả mà không khô khan, nhàm chán.

Ngoài ra, học viện trang bị hệ thống phòng thực hành hiện đại với cấu hình mạnh, đáp ứng mọi nhu cầu học tập và trải nghiệm của học viên. Nhờ đó, học viên không cần mang theo laptop mà vẫn có thể thao tác trên các bài thực hành.

Học viện tạo điều kiện cho học viên đăng ký sử dụng phòng ngoài giờ để rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng.

Cơ hội việc làm rộng mở sau khi hoàn thành chương trình An ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Học viện Công Nghệ Thông Tin thường xuyên tổ chức các workshop, tọa đàm và chương trình kết nối doanh nghiệp giúp học viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp sớm nhất.

Các buổi workshop là dịp để học viên giao lưu, học hỏi trực tiếp cùng doanh nghiệp.

Với nền tảng kiến thức và kỹ năng vững vàng, bạn có thể tự tin ứng tuyển vào nhiều vị trí hấp dẫn như: kỹ sư an ninh mạng, chuyên viên bảo mật, chuyên viên điều tra số, chuyên gia phân tích rủi ro Công nghệ Thông tin, quản trị hệ thống... Đây đều là những vị trí được doanh nghiệp trong và ngoài nước săn đón.

Ngành An ninh mạng mở ra vô vàn cơ hội phát triển cho những ai có đam mê và bản lĩnh chinh phục công nghệ. Học an ninh mạng tại Học viện Công nghệ Thông tin - Hướng Nghiệp Á Âu chính là bước khởi đầu vững chắc giúp học viên tự tin theo đuổi sự nghiệp trong kỷ nguyên số.

Thông tin về Học viện Công nghệ Thông tin – Hướng Nghiệp Á Âu:

