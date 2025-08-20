Thể thao MÙA GIẢI V-LEAGUE 2025 - 2026: Thầy ngoại đấu thầy nội V-League ngày càng xuất hiện nhiều HLV ngoại khiến cho các cuộc đối đầu giữa thầy ngoại và thầy nội thêm hấp dẫn, gay cấn. Mùa giải 2025 - 2026 có đến 5 HLV ngoại, bên cạnh hàng chục trợ lý, HLV thể lực - một con số cao nhất trong nhiều mùa giải qua.

HLV Polking được kỳ vọng sẽ giúp Công an Hà Nội lên ngôi V-League 2025 - 2026. Ảnh: TƯỜNG VY

Có 5 đội bóng đang được thầy ngoại dẫn dắt gồm Công an Hà Nội với HLV Polking, Thể Công Viettel với HLV Popov, Hà Nội với HLV Teguramori, Thanh Hóa với HLV Choi Won Kwon và tân binh Ninh Bình với HLV Gerard Albadalejo.

Có thể thấy, những đội bóng lựa chọn thầy ngoại làm HLV trưởng đều là những đội có lực lượng được đánh giá mạnh nhất giải, thậm chí có đến 3/5 đội là ứng cử viên cho chức vô địch.

Tại vòng đấu mở màn của mùa giải, chỉ duy nhất HLV Gerard Albadalejo được hưởng niềm vui chiến thắng ngay trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai HLV Polking và Popov bất phân thắng bại trong trận derby thủ đô; tương tự Choi Won Kwon có trận hòa trước SHB Đà Nẵng, còn HLV Teguramori nhận thất bại trên sân Công an TP.HCM.

Sở hữu dàn hảo thủ cả nội lẫn ngoại, Công an Hà Nội được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch V-League 2025 - 2026.

Đến Công an Hà Nội từ cuối mùa giải 2023 - 2024 và khởi đầu có phần chật vật ở giai đoạn đầu mùa giải 2024 - 2025, tuy nhiên, càng ngày HLV Polking càng thể hiện tài năng.

Chỉ trong vài tháng liên tiếp, HLV người Brazil này cùng các học trò bước lên bục nhận huy chương đồng V-League, chức vô địch Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2025.

Trước đó, HLV Polking từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vượt qua Việt Nam trong trận chung kết để giành chức vô địch AFF cup 2022 (năm 2020 đội tuyển Thái Lan của HLV Polking cũng thắng Indonesia ở chung kết AFF Cup).

Một HLV ngoại khác cũng để lại ấn tượng là Popov. Khi còn dẫn dắt Thanh Hóa, ông đã biến một đội bóng tầm trung vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm tại V-League.

Chỉ trong hơn 2 năm gắn bó, vị HLV người Bulgaria đã mang về cho bóng đá xứ Thanh 2 chiếc cúp quốc gia năm 2023 và 2023 - 2024 cùng Siêu cúp quốc gia 2023.

Không chỉ giúp học trò có lối chơi rực lửa, Popov còn được xem là HLV nóng tính bậc nhất V-League, nhiều lần phản ứng gay gắt trọng tài.

Đến với Thể Công Viettel, chờ xem HLV Popov trổ tài cùng đội bóng áo lính khi đặt mục tiêu vô địch V-League 2025 - 2026.

HLV Teguramori đến Hà Nội từ giữa mùa giải V-League 2024 - 2025, song đã giúp đội bóng bầu Hiển tạo ra cuộc đua vô địch gay cấn với Thép Xanh Nam Định và cán đích ở vị trí á quân.

Không rầm rộ tăng cường quân binh như hai đội bóng thủ đô khác, nhưng Hà Nội với chiến lược gia người Nhật được đánh giá rất cao ở mùa giải này.

Dù mở màn mùa giải không được như ý, nhưng với tài năng đã thể hiện và có trong tay nhiều cầu thủ nội binh chất lượng như Văn Quyết, Tuấn Hải..., HLV Teguramori hoàn toàn có thể đưa Hà Nội trở lại ngôi cao nhất sau 3 mùa giải.

Hai gương mặt mới toanh tại V-League là HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo và HLV người Hàn Quốc Choi Won Kwon.

Trong ngày khai màn V-League, HLV Gerard Albadalejo của tân binh Ninh Bình đã tạo nên bất ngờ khi quật ngã “ngựa ô” của mùa giải trước là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách. Trước đó, đội cũng giành chức vô địch giải đấu tập huấn Thiên Long (với sự tham dự của Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Sinh viên Hàn Quốc).

Ngoài ngôi sao Hoàng Đức, thủ môn Đặng Văn Lâm, còn có thêm nhiều tuyển thủ quốc gia như Ngọc Quang, Quang Nho, Đức Chiến…

Lối chỉ đạo quyết liệt, chiến lược gia trẻ người Tây Ban Nha (sinh năm 1983) được kỳ vọng tạo ra làn gió mới ở V-League năm nay.

Trong khi đó, Thanh Hóa với sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Choi Won Kwon chưa tạo ra được sự khác biệt khi trên sân nhà để đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn cầm hòa.

Với thực lực hiện tại, tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay vẫn là cuộc chiến của các đội thuộc nhóm “big 4”, gồm Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Hà Nội và Thể Công Viettel.

Bởi, không chỉ sở hữu phần lớn những “tinh tú” của bóng đá Việt Nam hiện nay, 4 đội bóng này còn mang về những ngoại binh chất lượng, đẳng cấp hàng đầu V-League.

Hơn nữa, các đội đều có chiều sâu lực lượng cho cuộc chiến đường dài, tung ra đội hình mạnh trong hoàn cảnh có nhiều cầu thủ bị thẻ phạt hay chấn thương.

Có một điều khá thú vị trong cuộc đua của nhóm “big 4” là một mình HLV Vũ Hồng Việt (Thép Xanh Nam Định) đối đầu với 3 HLV ngoại.

Hai mùa giải qua, Vũ Hồng Việt đều giành chiến thắng ở V-League nhưng lại thất bại ở đấu trường Cup quốc gia.