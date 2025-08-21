Xây dựng Đảng Kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã xác định công tác “xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 7, bên phải sang) trao quà và biểu dương cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hội An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Trong gần 5 năm qua, kinh tế - xã hội thành phố duy trì ổn định, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, uy tín và vị thế của Đà Nẵng tiếp tục được nâng cao. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác cán bộ, gắn liền với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đội ngũ cán bộ các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng lãnh đạo, quản lý được nâng cao về trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị và khả năng xử lý tình huống thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tinh thần nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và ngăn ngừa hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ. Nhiều cán bộ thể hiện năng động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, tạo động lực và củng cố niềm tin trong đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân.

Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ nhưng vẫn thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc này được áp dụng nghiêm túc từ Thành ủy đến cơ sở, từ quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đến bổ nhiệm cán bộ. Các quyết định đều được thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan.

Đáng chú ý, Thành ủy còn tham khảo ý kiến của các cơ quan nội chính, thanh tra, thậm chí cơ quan điều tra đối với nhân sự nhạy cảm như đất đai, tài chính, đầu tư, nhằm chọn đúng người, đúng việc, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng và tiêu cực. Thực tiễn cho thấy, quy trình công tác cán bộ tại Đà Nẵng hiện nay chặt chẽ, rõ ràng, nhưng vẫn đảm bảo tính dân chủ, khách quan, phát huy vai trò người đứng đầu mà không làm mất tính tập thể.

Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình trong công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch. Nhờ đó, các quy trình nhân sự triển khai thuận lợi, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ hai, bên trái sang) kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ở phường Thanh Khê. Ảnh: P.V

Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Thành ủy Đà Nẵng càng thận trọng, không áp dụng “trường hợp đặc biệt” khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử. Mọi nhân sự được bổ nhiệm đều nằm trong quy hoạch, đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và có sự thống nhất cao của các cơ quan liên quan.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ cũng được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện luân chuyển, bố trí 13/27 trường hợp cấp trưởng, cấp phó giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; đồng thời, các cấp ủy thực hiện luân chuyển 69/157 trường hợp. Đây là giải pháp hiệu quả để rèn luyện, thử thách cán bộ, phòng ngừa tình trạng “cục bộ địa phương” hay “lợi ích nhóm”.

Đánh giá cho thấy, các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phát huy tốt vai trò, nhanh chóng thích ứng, hoàn thành nhiệm vụ và được tín nhiệm cao. Không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm sai tiêu chuẩn, bổ nhiệm người thân hay vượt số lượng cấp phó quy định.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, tham mưu về nhân sự luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm và khách quan. Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW (2019) và Quy định số 114-QĐ/TW (2023), chưa phát hiện trường hợp vi phạm, gây khó khăn hay nhũng nhiễu trong công tác cán bộ. Đây là kết quả thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và liêm chính, góp phần quan trọng vào thành công chung.

Thành phố đang bước vào giai đoạn quan trọng: Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Điều này đặt ra yêu cầu công tác cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, không nóng vội, bảo đảm lựa chọn đúng những tập thể, cá nhân tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.

Thành ủy xác định một số nhiệm vụ then chốt: thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực; chống chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, lợi dụng công tác nhân sự để gây chia rẽ, mất đoàn kết.

Với quyết tâm chính trị cao, sự nghiêm túc trong kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế trung tâm động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và cùng cả nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.