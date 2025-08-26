Chính quyền - đoàn thể Kiện toàn số lượng, nâng chất lượng cán bộ cơ sở: Sớm triển khai để kiện toàn đội ngũ Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã là nhân tố quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức cấp xã phù hợp, tăng cường cán bộ về các địa bàn miền núi, vùng xa nhằm kiện toàn tổ chức, cải thiện hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ và nâng chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở.

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án số 1342 thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ xã, phường cho hợp lý và tăng cường đến những địa bàn khó khăn, miền núi. Ảnh: N.ĐOAN

Tăng cường cán bộ chuyên môn sâu

Để việc vận hành chính quyền cấp xã hiệu quả, Đề án số 1342 của UBND thành phố đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Trước mắt, UBND thành phố tiến hành rà soát để giao bổ sung 58 chỉ tiêu biên chế cho 10 xã, phường còn thiếu so với định mức quy định tại Công văn số 09 ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Tiếp đến, thực hiện sắp xếp, bố trí phân công lại nhiệm vụ cán bộ, công chức trong nội bộ của xã, phường.

Thực hiện điều động, sắp xếp, bố trí công chức giữa các xã, phường trên cùng địa bàn cấp huyện trước đây hoặc các xã, phường lân cận trên địa bàn thành phố nhằm giảm dần công chức từ những địa phương đang thừa so với định mức để bố trí cho các địa phương đang thiếu biên chế.

Với Đề án số 1342, UBND thành phố cũng nêu rõ yêu cầu: Xác định cụ thể “vị trí việc làm còn thiếu chuyên môn sâu” để làm cơ sở xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái, ưu tiên bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công tác tại từng địa bàn cơ sở.

Thành phố sẽ thực hiện điều động hoặc luân phiên biệt phái công chức, viên chức sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố về công tác dài hạn tại các xã, phường. Từ đó, kịp thời tăng cường nhân lực có trình độ, năng lực kinh nghiệm công tác chuyên môn sâu về hỗ trợ công tác cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa.

Thời gian tăng cường cán bộ về cấp xã do thủ trưởng sở, ban, ngành quyết định căn cứ thực trạng nhu cầu của các địa phương và khả năng thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, nhưng không quá 3 năm đối với một lần tăng cường.

“ Xã Nông Sơn hiện có 92 cán bộ, công chức và 5 người lao động theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ.

Các phòng chuyên môn của xã đều có số lượng cán bộ, công chức nhiều hơn so với quy định. Rà soát đội ngũ cho thấy, việc bố trí cán bộ, công chức của xã theo đề án được cấp ủy huyện Quế Sơn (cũ) xây dựng trước đây có một số vị trí chưa phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của công chức. “Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nông Sơn đang giao Ban xây dựng Đảng của xã rà soát lại từng trường hợp và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã bố trí lại cho phù hợp, nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, đáp ứng với yêu cầu giải quyết khối lượng công việc rất lớn của cấp xã mới”.

(Ông Đỗ Đức Huynh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Sơn)

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố triển khai, rà soát, đánh giá công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để có kế hoạch định kỳ hàng năm cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn sâu trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị luân phiên tăng cường hoặc luân phiên biệt phái công tác ở cơ sở.

Riêng lĩnh vực quản lý xây dựng, đất đai, nông nghiệp, tài chính... tăng cường luân phiên cử công chức, viên chức đến công tác tại cấp xã. Đây được xem là yêu cầu bắt buộc trong tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

“Thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, biệt phái đến các xã miền núi, biên giới để kịp thời động viên, giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Triết nói.

Cụ thể hóa hiệu quả trong thực tiễn

Có thể thấy, thiếu cán bộ chuyên môn sâu ở nhiều lĩnh vực là thực trạng chung của hầu hết các địa phương miền núi, dù cho số lượng biên chế cán bộ, công chức đang thừa hay thiếu so với định biên quy định.

Vậy nên các địa phương này đều mong muốn Đề án số 1342 nhanh chóng được triển khai trong thực tiễn nhằm bổ sung nhân lực từ thành phố tạo trợ lực cho việc giải quyết khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chuyên môn cao tại cấp xã.

Là địa phương đang khuyết thiếu 16 cán bộ, công chức, ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Êê nói, các phòng ban của xã cần phải sớm được bố trí đủ người để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

“Thành phố sớm thực hiện điều động hoặc biệt phái công chức của sở, ban ngành có năng lực chuyên môn sâu lên công tác tại địa phương, hỗ trợ xã trong thời gian ít nhất từ 3-5 năm. Ở thời gian này xã cũng chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận là người địa phương để khi công chức được tăng cường này rút về thì sẽ có người kế thừa công việc, xây dựng địa phương phát triển”, ông Chương nói.

Đối với xã Nam Trà My, trong tổng số 271 biên chế giao cho xã hiện mới có 162 biên chế và còn thiếu 81 biên chế so với định biên. Ở khối Đảng thiếu 5 biên chế, khối chính quyền thiếu 76 biên chế.

Bà Phùng Thị Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Trà My cho hay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn thiếu so với quy định nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu, tiến độ giải quyết công việc. Đặc biệt, là vị trí công nghệ thông tin.

“Một công chức, viên chức phải nghiên cứu, kiêm nhiệm nhiều nội dung, lĩnh vực khác nhau nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Một bộ phận cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhất là về công nghệ thông tin và quản lý hiện đại”, bà Thương nhìn nhận.

Cũng theo bà Thương, việc ban hành Đề án số 1342 của UBND thành phố rất kịp thời, tập trung thực hiện tốt sẽ giúp bổ sung nhân lực còn thiếu cho các địa phương miền núi, nhất là ở lĩnh vực chuyên ngành, cũng như đáp ứng với yêu cầu vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Đảng ủy xã, UBND xã.

Trong thời gian đó, các xã miền núi sẽ chăm lo đào tạo cán bộ, công chức trẻ, người tại chỗ mang tính kế cận nhằm đáp ứng với các vị trí còn thiếu như hiện tại, hoặc sẽ thiếu theo thực tiễn công việc.