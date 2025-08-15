Nhà nước và cử tri Kinh tế phường An Thắng duy trì tốc độ tăng trưởng khá ĐNO - Sáng 15/8, HĐND phường An Thắng khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 2 thảo luận các tờ trình và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đến dự.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: XUÂN HẬU

Kỳ họp cho ý kiến về kế hoạch thu - chi ngân sách, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2025 và tờ trình phê duyệt danh mục đầu tư một số công trình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025.

Thông qua tờ trình đề nghị thông qua biên chế cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức thuộc HĐND, UBND phường; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường An Thắng từ ngày 1/7/2025.

HĐND phường trình bày báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND phường. Trong đó, đã giải quyết 7 kiến nghị và đang giải quyết 33 kiến nghị của cử tri, tập trung trên các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; đất đai, tài nguyên, môi trường; điện, nước, viễn thông; quy hoạch, công nghiệp, thương mại, xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông; an ninh trật tự, an toàn giao thông; ngân sách, thuế và văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND phường cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách tại phường Điện An (cũ) đạt hơn 9,5 tỷ đồng, phường Điện Thắng Trung (cũ) đạt 27,7 tỷ đồng, phường Điện Thắng Nam (cũ) đạt hơn 13,8 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng được tăng cường, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2025, UBND phường tiếp tục triển khai tốt các giải pháp phát triển kinh tế theo kế hoạch tăng trưởng năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Phường đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội...