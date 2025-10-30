Văn hóa - Văn nghệ Lan tỏa giá trị di sản qua tác phẩm hội họa Trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” không chỉ tạo cầu nối nghệ thuật giữa các nghệ sĩ mà còn lan tỏa giá trị văn hóa và nghệ thuật đến cộng đồng.

Các nghệ sĩ được tìm hiểu văn hóa Việt Nam khi tham gia tham gia trại sáng tác tại phố cổ Hội An. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Không gian thưởng lãm đầy sáng tạo

Từ ngày 27/10 đến 10/11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm hẹn văn hóa khi công chúng yêu nghệ thuật có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc trong trưng bày kết quả sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” giàu cảm xúc và sáng tạo. Mỗi bức tranh, mỗi mảng màu là sự kết tinh giữa cảm xúc, kỹ thuật và tinh thần giao thoa văn hóa, phản ánh cách nhìn của nghệ sĩ quốc tế về di sản Việt Nam qua lăng kính hội họa đương đại.

Với thông điệp kết nối nghệ thuật, các tác phẩm của 40 nghệ sĩ tài năng đến từ 12 quốc gia trên thế giới cùng nhau hội tụ vào một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mọi ranh giới được xóa nhòa bởi ngôn ngữ của sáng tạo và cái đẹp. Điển hình như tác phẩm “The last night” của họa sĩ Katrin Hamann đến từ Đức, tác phẩm “Latern festival” của họa sĩ Manuel Manny Baldemor đến từ Philippines, tác phẩm “Preserve the living heritage” của họa sĩ Asha Dangol đến từ Nepal… thể hiện nội dung và màu sắc mang đậm nét văn hóa phương Đông dù họ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ trong nước cũng giới thiệu những văn hóa đặc sắc của dân tộc với bạn bè quốc tế như tác phẩm “Cánh cò phía ca dao” của họa sĩ Trần Văn Bình, tác phẩm “Mạch nguồn di sản” của họa sĩ Trần Văn Tâm…

Chia sẻ về ý nghĩa của trại sáng tác lần này, ông Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” được tổ chức tại Nghé Resort, Hội An từ ngày 20 đến 26/10/2025 không chỉ là sự kiện mỹ thuật mang tầm khu vực mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam - điểm đến của sáng tạo và di sản. “Các tác phẩm được chọn trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là những bức tranh xuất sắc của các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đến Hội An sáng tác trong thời gian qua, đưa đến cho công chúng Đà Nẵng cũng như Việt Nam nói chung một cảm nhận rất thú vị. Qua đó thấy được sự phát triển nghệ thuật hội họa của các nước trên thế giới. Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao Asia Art Link trong việc phối hợp tổ chức thành công sự kiện nghệ thuật quốc tế này”, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Vi Kiến Thành khẳng định.

Tôn vinh giá trị hội họa, kết nối tài năng

Trại sáng tác năm nay quy tụ 40 nghệ sĩ tên tuổi đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Canada, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Thái Lan, Hoa Kỳ... và Việt Nam. Trong thời gian diễn ra, các nghệ sĩ đã trực tiếp sáng tác trong không gian mở, giao hòa giữa thiên nhiên và văn hóa phố cổ Hội An. Đặc biệt, hoạt động workshop không chỉ giúp nghệ sĩ trong và ngoài nước giao lưu, hợp tác mà còn tạo cơ hội để công chúng được trực tiếp quan sát, tương tác và cảm nhận “nhịp đập chân thật” của nghệ thuật khi chia sẻ góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Nữ họa sĩ Carolyn Muskat đến từ Hoa Kỳ bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được đến đây sáng tác và trưng bày tác phẩm của mình cùng các nghệ sĩ trên thế giới và cùng chung tay tạo nên sự kiện nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa này. Chúng tôi đã có thời gian sinh hoạt và làm việc bên nhau; đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống đặc sắc ở đây. Từ đó cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật đa dạng đề tài dưới nhiều góc nhìn khác nhau của mỗi họa sĩ”. Họa sĩ Carolyn Muskat đến Hà Nội lần đầu tiên vào năm 2012 khi bà vinh dự là một trong bốn nghệ sĩ nước ngoài tiêu biểu nhận Huy chương nghệ thuật Việt Nam. Bà từng tham gia sự kiện Hanoi Art Connecting 4 và có cơ hội làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các nghệ sĩ Việt Nam chuyên ngành in ấn tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Họa sĩ Trần Mạnh Linh, Chủ tịch Tổ chức nghệ thuật Asia Art Link vui mừng cho biết, với vai trò kết nối, Asia Art Link mong muốn được tổ chức nhiều hơn nữa các workshop, các cuộc triển lãm để kết nối các nghệ sĩ và các cơ quan, doanh nghiệp nhằm đưa mỹ thuật đến với công chúng. “Các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác đã được sống trong một không gian di sản Hội An rất đẹp và tìm hiểu về chất liệu văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã giúp đỡ các nghệ sĩ trong thời gian qua. Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và tôn vinh giá trị của hội họa, qua đó thúc đẩy sự kết nối bền vững giữa các nghệ sĩ trong nước và nước ngoài, đồng thời góp phần đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, họa sĩ Trần Mạnh Linh khẳng định.