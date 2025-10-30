Xã hội Lan tỏa giá trị nhân văn, bền bỉ vì cộng đồng Nhiều năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xem trách nhiệm xã hội là sứ mệnh song hành với nhiệm vụ phát triển kinh doanh. Tại BIDV Hải Vân, tinh thần sẻ chia ấy được nuôi dưỡng bằng những việc làm giản dị mà ấm áp: hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, tiếp sức học sinh hiếu học, đồng hành tuyến đầu chống dịch. Dù khó khăn bủa vây, tập thể Chi nhánh vẫn vững lòng lan tỏa yêu thương, bền bỉ gieo những hạt giống nhân ái trên hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trách nhiệm cộng đồng trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tại BIDV Hải Vân, công tác an sinh xã hội không phải phong trào ngắn hạn hay hoạt động thiện nguyện theo mùa, mà được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên.

Chi nhánh phát động phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ và các đợt thi đua theo từng thời điểm. Qua đó, trách nhiệm cộng đồng được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn và hành động cụ thể.

Các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi bộ trực thuộc luôn đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức hoạt động. Cán bộ, người lao động được vận động tham gia không chỉ bằng vật chất mà cả tinh thần: dành thời gian thăm hỏi gia đình khó khăn, đồng hành với địa phương trong hỗ trợ hộ nghèo, vận động hiến máu và tham gia các sự kiện cộng đồng.

Mô hình gắn trách nhiệm từng phòng, từng đoàn thể với địa chỉ nhân đạo cụ thể giúp công tác hỗ trợ trở nên có chiều sâu, theo dõi được hiệu quả và tạo mối gắn kết lâu dài. Đặc biệt, Chi nhánh chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn địa phương, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.Giai đoạn 2021 - 2025, BIDV Hải Vân dành tổng kinh phí 2,846 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại ẩn chứa tình người, nỗ lực bền bỉ và sự sẻ chia của cả tập thể trong thời điểm đầy biến động của nền kinh tế và đời sống xã hội.

Trong đó, chương trình “Tết vì người nghèo” là hoạt động nổi bật được duy trì thường niên. BIDV Hải Vân dành tổng kinh phí 1,139 tỷ đồng để trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động khó khăn. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng niềm động viên sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để mọi người đón xuân đủ đầy, ấm áp.

Bên cạnh đó, Chi nhánh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí 404 triệu đồng. Những mái nhà kiên cố được hoàn thiện không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước những thiệt hại từ thiên tai, bão lũ, cán bộ BIDV Hải Vân quyên góp 82 triệu đồng giúp đồng bào vùng ảnh hưởng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Song song, Chi nhánh duy trì các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” với tổng kinh phí 62 triệu đồng như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người già neo đơn, thực hiện đúng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Một điểm sáng khác là việc đầu tư cho tương lai thông qua các chương trình học bổng. Trong giai đoạn trên, BIDV Hải Vân trao 527 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần, truyền thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập và lập nghiệp.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Chi nhánh đã huy động 340 triệu đồng hỗ trợ tuyến đầu và cộng đồng ảnh hưởng bởi dịch. Cán bộ BIDV Hải Vân cũng tích cực tham gia hiến máu với 28 chỉ tiêu hoàn thành, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong lúc nguy cấp. Đó là những nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Hướng đến những giá trị bền vững

Thành công của BIDV Hải Vân trong công tác an sinh xã hội đến từ sự chung tay, đồng thuận và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Hệ thống đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các chi bộ Đảng… luôn đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức hoạt động, bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực.

Các chương trình ai sinh xã hội của Chi nhánh không chỉ mang tính hỗ trợ trước mắt, mà còn hướng đến tạo nền tảng dài lâu cho cộng đồng. Thông qua việc hỗ trợ nhà ở, cấp học bổng, chăm lo sức khỏe cộng đồng, BIDV Hải Vân góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực tương lai, xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển và giàu tính nhân văn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, BIDV Hải Vân đã chứng minh rằng sự sẻ chia, tình người và trách nhiệm cộng đồng chính là sức mạnh tạo nên thương hiệu và uy tín của đơn vị. Mỗi chương trình, mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là minh chứng cho khát vọng xây dựng xã hội tốt đẹp, nơi mọi người được quan tâm và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Bước vào giai đoạn mới, BIDV Hải Vân tiếp tục kiên định với mục tiêu gắn kết giữa phát triển kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng; mở rộng các chương trình an sinh xã hội theo hướng bền vững, thiết thực hơn; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái.

Với truyền thống 68 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, BIDV Hải Vân tiếp tục viết tiếp hành trình sẻ chia, dựng xây những giá trị tốt đẹp. Niềm tin, sự lan tỏa và những trái tim cùng chung nhịp yêu thương chính là hành trang để Chi nhánh tiếp tục đóng góp, khẳng định sứ mệnh “phát triển vì con người”, hướng tới một cộng đồng thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững.