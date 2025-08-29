Thứ Sáu, 29/8/2025
Chính quyền - đoàn thể

Lãnh đạo phường An Khê dâng hương tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê

Xuân Thịnh 29/08/2025 11:19

ĐNO - Sáng 29/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê tổ chức dâng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê, Bia di tích Yên Khê và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Phát nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9).

z6955970175391_62557b42139adb9da8b570325585d4e2.jpg
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường An Khê dâng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê. Ảnh: XUÂN THỊNH

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu phường An Khê đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

z6955970177670_61e21e970abc7087d26b8a8a910e42b0.jpg
Ông Nguyễn Lê Mậu Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê dâng hương tưởng niệm. Ảnh: XUÂN THỊNH

Trước anh linh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Khê nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, dốc sức nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phường An Khê
