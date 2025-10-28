Xã hội Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng ĐNO - Chiều 28/10, Đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đến kiểm tra, nắm tình hình ứng phó mưa lũ tại các phường Hội An, Điện Bàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đi với đoàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (bìa phải) thăm hỏi người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại một số khu vực ngập sâu thuộc phường Hội An, Điện Bàn, Trung tướng Lê Ngọc Hải thăm hỏi tình hình đời sống của người dân; đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức quân số thường trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu; triển khai phương tiện cứu hộ cơ động, sẵn sàng kịp thời di dời, hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, công tác ứng phó mưa lũ phải đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Các đơn vị chủ lực và lực lượng dân quân tự vệ cần bám sát địa bàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu kéo dài.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, trở thành điểm tựa để nhân dân yên tâm vượt qua mưa lũ.

Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tiếp đó, Đoàn công tác Quân khu 5 đến thăm hỏi, tiếp tế lương thực, thực phẩm gồm nước uống, cơm, lương khô, bánh mì cho 1.400 bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn.

* Ngày 28/10, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đến động viên, thăm hỏi anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng - người bị sập nhà trong vụ sạt lở trên địa bàn xã rạng sáng cùng ngày.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 (bìa phải) đến động viên, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho ông Hồ Văn Linh. Ảnh: QK5

Trước đó, vụ sạt lở đất tại thôn 1 (xã Trà Leng) vào rạng sáng ngày 28/10, khiến 2 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, trong đó có nhà của ông Hồ Văn Linh. Thời điểm đó, ông Linh đang tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng địa phương, trong đó có ông Hồ Văn Linh.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Hồ Văn Linh.

Ngôi nhà của ông Linh bị sạt lở đất đá làm sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: QK5