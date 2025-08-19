Chính quyền - đoàn thể Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo làm việc với 3 xã Tây Giang, A Vương và Hùng Sơn ĐNO - Chiều 19/8, tại trụ sở UBND xã Tây Giang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Mạnh Hà có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã: Tây Giang, A Vương và Hùng Sơn về tình hình triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Theo UBND xã Tây Giang, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã chú trọng các chính sách an sinh cho đồng bào như: cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập, tặng quà già làng, trưởng bản.

Công tác tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết được triển khai thường xuyên. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Tây Giang được phân bổ hơn 54 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số dự án còn chậm hoàn tất hồ sơ, việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng chưa đồng đều. Tây Giang đề xuất giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, mô hình dược liệu và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Cơ Tu.

Đối với xã A Vương, sau sáp nhập, địa phương tập trung ổn định sản xuất với 65ha lúa nước, 120ha lúa rẫy và 15ha ngô vụ Xuân Hè; đồng thời quan tâm đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia, A Vương tiếp nhận vốn hơn 24,8 tỷ đồng, đã giải ngân gần 7 tỷ đồng, đạt 28,1%. Khó khăn của địa phương hiện nay là công tác bàn giao từ các xã cũ còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao trên 41%. Địa phương kiến nghị Nhà nước đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế rừng gắn với dược liệu và đào tạo nghề cho thanh niên.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Mạnh Hà làm việc với lãnh đạo các xã: Tây Giang, A Vương và Hùng Sơn. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Tại xã Hùng Sơn, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, chính sách người có công được chi trả đầy đủ với hơn 2,1 tỷ đồng/tháng cho 470 đối tượng.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Hùng Sơn tiếp nhận nhiều công trình từ các xã cũ; trong đó, 31 công trình đã quyết toán, 18 công trình khởi công năm 2025 đang triển khai với tỷ lệ giải ngân đạt 37%. Địa phương này có thế mạnh phát triển dược liệu như sâm Ngọc Linh, ba kích, đảng sâm kết hợp du lịch cộng đồng.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận nỗ lực của 3 xã trong triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo và Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bàn giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, ưu tiên đầu tư hạ tầng cấp bách, chú trọng giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.