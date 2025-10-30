Y tế Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm nạn nhân bị thương do sạt lở núi ĐNO - Chiều 30/10, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hà đến thăm hỏi, trao hỗ trợ các trường hợp bị thương do sạt lở núi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Một bệnh nhân bị thương do sạt lở núi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: THÀNH ĐỨC

Khoa Hồi sức tích cực - chống độc và Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị thương do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở núi xảy ra trên địa bàn các xã Trà Giáp, Trà Tân những ngày qua.

Riêng 3 bệnh nhân bị thương do sạt lở núi có mức độ chấn thương khác nhau, đang được các y, bác sĩ bệnh viện tập trung cứu chữa. Trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi, lớn tuổi nhất 46 tuổi, người dân tộc Xơ Đăng.

Trực tiếp thăm các bệnh nhân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ với khó khăn của người dân do ảnh hưởng mưa lũ; mong các bệnh nhân yên tâm điều trị để sớm trở về với gia đình.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những trường hợp bị thương do thiên tai, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà (thứ 2, bên trái sang) thăm hỏi bệnh nhân Lê Văn Trí. Ảnh: THÀNH ĐỨC

Dịp này, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà đến thăm, động viên ông Lê Văn Trí (42 tuổi, xã Thượng Đức) - người lái máy xúc bị vùi lấp trong lúc thông tuyến đường tại xã Trà Đốc, đang điều trị tại bệnh viện. Được biết, trước đó, ông Trí bị đa chấn thương, hiện sức khỏe tạm ổn định.