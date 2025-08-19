Quốc phòng - An ninh Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam ĐNO - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), sáng 19/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, chúc mừng Văn phòng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên và Phòng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, bên phải sang) thăm, chúc mừng Văn phòng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: LÊ HÙNG

Tại Văn phòng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đơn vị đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đà Nẵng được người dân và du khách đánh giá là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Văn phòng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, bên phải sang) thăm, chúc mừng Phòng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Đến thăm Phòng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cũng như các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhiều năm qua, Phòng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Qua đó bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, cũng như các hoạt động đối ngoại, chính trị quan trọng của đất nước tổ chức tại khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính trị, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực. Qua đó khẳng định vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng là địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, an toàn và chuyên nghiệp.