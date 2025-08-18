Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Công an thành phố ĐNO - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), chiều 18/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc mừng Công an thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, trái sang) tặng hoa chúc mừng Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nhân ngày truyền thống. Đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao sự trưởng thành cũng như các chiến công, thành tích lực lượng Công an thành phố đạt được trong suốt thời gian qua; góp phần tô thắm truyền thống lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố, cũng như Công an tỉnh Quảng Nam trước đây nói riêng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn, Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đạt được, đặc biệt thể hiện vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Công an thành phố, tập thể ban giám đốc, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố giao.

Tổ chức quán triệt và triển khai ngay các nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ V.

Cùng với đó, tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành đối với lực lượng Công an thành phố trong thời gian qua.

Đồng thời cho biết, Công an thành phố đã lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và chủ động thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, bất ngờ.

Thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục và vững vàng trước mọi khó khăn, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.