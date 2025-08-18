Chính trị Công an thành phố Đà Nẵng giữ trọn niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, dù ở giai đoạn lịch sử nào, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, lực lượng Công an Đà Nẵng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó là giữ gìn thành phố an bình, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Cũng chính vì vậy, lực lượng công an đã giữ trọn niềm tin của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn người đứng đầu lực lượng Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: N.Đ

* Thành phố Đà Nẵng được hợp nhất mang tầm vóc mới, đây là sự tiếp nối của tinh thần Quảng Nam - Đà Nẵng qua nhiều giai đoạn lịch sử. Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong những năm qua?

Công an thành phố Đà Nẵng hiện nay đang mang trên mình một chiếc áo rộng hơn, xứng đáng với tầm vóc mới khi kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích đáng tự hào qua các giai đoạn lịch sử.

Suốt chặng đường đã qua, Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm; gần gũi, trách nhiệm với nhân dân; thân thiện với du khách... đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng “an bình, đáng đến, đáng sống”.

Với việc làm tốt công tác tham mưu, Công an thành phố đã nhận diện trúng đối tượng các vấn đề nổi lên, tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đạt kết quả đáng ghi nhận. Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm cao luôn đạt mức trên 86%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%.

Công an thành phố đã triển khai tốt Đề án 06 về dữ liệu dân cư và định danh, xác thực điện tử, là nền tảng quan trọng để xây dựng Đà Nẵng thành đô thị hiện đại, nâng cao vị thế, hình ảnh trong mắt nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước.

* Việc triển khai chủ trương không tổ chức công an cấp huyện, nâng cao vai trò, tầm vóc của công an xã đã đưa lực lượng công an về gần với dân hơn, bám sát cơ sở hơn. Thiếu tướng cho biết những kết quả ban đầu?

Trong tháng 7, Công an thành phố tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, các mặt công tác được triển khai liên tục, không ngắt quãng, không để xảy ra tình trạng “trễ thông tin”, “mất thông tin”.

Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; kiềm chế, kéo giảm mạnh tội phạm so với tháng 6 (giảm 33,1%) và so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 48,8%); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (83,5%).

Công an các cấp phát huy tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ chính quyền, người dân, tổ chức triển khai thủ tục hành chính trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Sau 1 tháng triển khai mô hình tổ chức theo địa giới hành chính mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trương, đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp, việc triển khai các nhiệm vụ công tác Công an các đơn vị, Công an cấp xã cơ bản ổn định, các nhiệm vụ công tác chuyển tiếp thực hiện liền mạch, không bị ngắt quãng, không bỏ trống địa bàn. Nhờ đó, an ninh quốc gia được giữ vững, an ninh cơ sở được bảo đảm vững chắc.

* Thiếu tướng có thể cho biết những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới?

Trước hết, phải chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là các yếu tố tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Từ việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, cơ chế, chính sách gắn với yêu cầu công tác trong tình hình mới, lực lượng Công an kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng Công an phải chủ động, nắm chắc tình hình, nhất là tình hình tại các địa bàn chiến lược trọng điểm, vùng dân tộc, tôn giáo, hải đảo, biên giới, tình hình trên không gian mạng; tăng cường an ninh cơ sở; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nhất là liên quan đến khiếu kiện đất đai, môi trường, tôn giáo, dân tộc, hoạt động nhập cảnh trái phép….

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là liên quan đến các chủ trương lớn của thành phố như: Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quy mô khu vực, bến cảng Liên Chiểu; đặc biệt lưu ý vấn đề an ninh công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Yêu cầu đặt ra là phải giữ vững an ninh chính trị trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong phòng chống tội phạm phải lấy phòng ngừa là cơ bản chiến lược lâu dài.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phù hợp với đặc điểm đô thị đang phát triển nhanh, địa bàn mở rộng sau sáp nhập. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kéo giảm bền vững tội phạm, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài; chú trọng các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là trong các khu công nghiệp, khu du lịch, khu vực nông thôn mới mở rộng sau sáp nhập.

* Với những thay đổi lớn trong thời gian vừa qua, lực lượng Công an sẽ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, đề án của Thành ủy như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Nhiệm vụ rất quan trọng, là mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Đảng ủy Công an thành phố trong nhiệm kỳ này là tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, đề án của Thành ủy về xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi, phải coi trọng và làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa sai phạm.

Một trong những đột phá trong thời gian tới chính là tập trung xây dựng lực lượng công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đảm bảo được những nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải đặt trách nhiệm trước nhân dân lên hàng đầu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần tạo niềm tin và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đà Nẵng trong lòng nhân dân.

* Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định sự thay đổi về tư duy của từng cán bộ, chiến sĩ, từng đơn vị cũng như toàn lực lượng trong phụng sự nhân dân. Thiếu tướng cho biết cụ thể điều này?

Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô lớn hơn nhiều cả về dân số, diện tích, tài nguyên và tiềm lực phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực quản trị và tạo đột phá trên các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thành công các mục tiêu lớn của thành phố, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, chủ công trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh hiện nay, lực lượng Công an nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng phải thật sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động. Đó là chuyển từ tư tưởng quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm là chủ thể, là mục tiêu, động lực - nguồn lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cần quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác của mình. Muốn vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ, thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác công an trong tình hình mới.

Với bề dày truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, công an các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

* Cảm ơn Thiếu tướng về cuộc phỏng vấn