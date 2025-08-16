Chính trị Lãnh đạo thành phố làm việc với xã Phú Ninh về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ĐNO - Chiều 15/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND xã Phú Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết, xã Phú Ninh hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Đại, Tam Dân và Tam Lãnh.

Từ 1/7 đến 1/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Ninh đi vào hoạt động cơ bản ổn định, đã tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 656, đã giải quyết là 591 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ trước hạn là 591, đang giải quyết là 65. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 61,7%.

Tổng vốn đầu tư công của xã hơn 129,5 tỷ đồng; đã giải ngân đến 30/6/2025 gần 91,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,65%. Trong đó, tổng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới hơn 33 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 23,2 tỷ đồng; tổng vốn sự nghiệp nông thôn mới hơn 10,5 tỷ đồng, đã giải ngân đến 31/7/2025 hơn 2,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26%. Xã tiếp nhận bàn giao 142 công trình chuyển tiếp từ các cơ quan, đơn vị, địa phương (cũ) trên địa bàn xã Phú Ninh.

Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả đạt được, phường cũng gặp khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ, phải tận dụng cơ sở của trụ sở UBND xã Tam Dân (cũ) và trường học để sửa chữa, cải tạo làm việc.

Lãnh đạo xã Phú Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Một số máy móc cũ, thiết bị đã qua sử dụng nhiều năm, thường xuyên hư hỏng; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị cơ bản nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác chuyển tiếp và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn...

Lãnh đạo UBND xã Phú Ninh kiến nghị UBND thành phố cho chủ trương thống nhất và hỗ trợ lập quy hoạch chung xã Phú Ninh; quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo kiên quyết xử lý các tồn tại đối với dự án phát triển du lịch tại khu vực đồi Đá Đen và hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tại hồ Phú Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Lãnh đạo xã kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến ĐX từ thôn Dương Đàn xã Phú Ninh - xã Chiên Đàn. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thi công tuyến đường ĐH4 đến làng dân tộc Co thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh (cũ). Hướng dẫn cụ thể về việc chuyển tiếp nhiệm vụ chủ đầu tư hoặc thống nhất cho phép UBND xã giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế xã làm chủ đầu tư các dự án tiếp nhận từ các đơn vị và 3 địa phương cũ để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, xã Phú Ninh cần khai thác hợp lý tiềm năng du lịch hồ Phú Ninh; đồng thời giao UBND xã cùng với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài Chính rà soát, đánh giá, báo cáo hiện trạng du lịch hồ Phú Ninh, đề xuất UBND thành phố và Thanh tra thành phố xem xét, kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chỉ đạo, xã Phú Ninh chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, nỗ lực kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Tiếp nhận một số cụm công nghiệp được chuyển giao để quản lý; sớm điều chỉnh quy hoạch chung; phối hợp các sở ngành thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch.

Địa phương cần xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Cần có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, có mục tiêu, lộ trình, có danh mục cụ thể, ai làm; đảm bảo cuối năm 2025, vốn giải ngân liên quan đến nông thôn mới phải đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tour, tuyến, sản phẩm du lịch ở phía Nam Đà Nẵng, trong đó ưu tiên chú trọng phát triển hồ Phú Ninh (cùng với chợ cá Tam Tiến, sông Đầm, mẹ Thứ, địa đạo Kỳ Anh, hồ Phú Ninh…); thống nhất giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hội thảo về phát triển du lịch hồ Phú Ninh...