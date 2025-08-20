Thứ Tư, 20/8/2025
Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 thay đổi phút chót!

AN HỘI 20/08/2025 14:55

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 đến 17h ngày 22/8 do hệ thống lọc ảo quá tải, đảm bảo chính xác với 7,6 triệu nguyện vọng.

Quyết định bất ngờ khi lùi lịch công bố điểm chuẩn

Theo kế hoạch ban đầu, quy trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 16h30 ngày 20/8, cho phép các trường công bố điểm chuẩn ngay sau đó. Tuy nhiên, theo văn bản mới nhất, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh, tăng thêm 4 lần lọc ảo nữa, nâng tổng số vòng lên 10. Quá trình kỹ thuật này sẽ kéo dài cho đến 12h30 ngày 22/8.

Chính vì sự thay đổi này, các trường đại học sẽ chỉ được phép công bố điểm chuẩn vào khoảng 17h cùng ngày 22/8, muộn hơn hai ngày so với lịch trình đã được nhiều trường thông báo từ trước.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

TTCác mốc thời gianNội dungChủ trì thực hiệnPhối hợp thực hiện
1Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 20/8Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
213 giờ 30 ngày 20/8Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTTCSĐT
314 giờ ngày 20/8Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
4Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 20/8Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 7CSĐTVụ GDĐH, GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
521 giờ ngày 20/8Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 7Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTTCSĐT
67 giờ ngày 21/8Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 7CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
7Từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 21/8Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 8CSĐTVụ GDĐH, Cục KHCNTT
814 giờ ngày 21/8Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 8Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTTCSĐT
914 giờ ngày 21/8Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 8CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
10Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 21/8Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 9CSĐTVụ GDĐH, Cục KHCNTT
1121 giờ ngày 21/8Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 9Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTTCSĐT
127 giờ ngày 22/8Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 9CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
13Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 22/8Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 10CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
1412 giờ 30 ngày 22/8Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTTCSĐT
1512 giờ 30 ngày 22/8Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 10CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT
16Trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2025Nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.CSĐTVụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT

Hé lộ lý do do hệ thống lọc ảo quá tải, nguyện vọng tăng đột biến

Lý do cho quyết định này được cho là để đảm bảo sự chính xác và công bằng cho tất cả thí sinh. Năm 2025 là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia vào hệ thống xét tuyển chung, đồng thời tất cả các phương thức xét tuyển đều được xử lý đồng loạt trong đợt 1.

Sự phức tạp của hệ thống cũng xuất phát từ việc số lượng nguyện vọng và thí sinh tăng đột biến. Toàn quốc có gần 850.000 thí sinh đăng ký với tổng số hơn 7,6 triệu nguyện vọng. Một số trường đã báo cáo tình trạng hệ thống lọc ảo "rối tung" và kết quả xử lý "rất ảo" trong những ngày đầu. Trước thực tế đó, các trường đã đề xuất Bộ GD&ĐT lùi thời gian để có thêm thời gian rà soát, tránh sai sót.

Phản ứng của các trường đại học và lời trấn an từ Bộ

Ngay sau khi có công văn, nhiều trường đại học đã nhanh chóng thông báo lùi lịch công bố điểm chuẩn. Đại diện các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công Thương TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật, và Đại học Nha Trang đều xác nhận dời lịch sang ngày 22/8.

Trong một chia sẻ với báo giới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định việc kéo dài thời gian lọc ảo chỉ là "kéo dài thời gian kỹ thuật" để các trường rà soát dữ liệu thật kỹ. Ông khẳng định thời hạn công bố điểm chuẩn cuối cùng vẫn đảm bảo trước 17h ngày 22/8, qua đó trấn an các thí sinh.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển sẽ có thời gian đến 17h ngày 30/8 để xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Đây là một bước bắt buộc để giữ chỗ trúng tuyển.

    Đọc nhiều
      Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 thay đổi phút chót!

