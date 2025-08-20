Đời sống Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 thay đổi phút chót! Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 đến 17h ngày 22/8 do hệ thống lọc ảo quá tải, đảm bảo chính xác với 7,6 triệu nguyện vọng.

Quyết định bất ngờ khi lùi lịch công bố điểm chuẩn

Theo kế hoạch ban đầu, quy trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 16h30 ngày 20/8, cho phép các trường công bố điểm chuẩn ngay sau đó. Tuy nhiên, theo văn bản mới nhất, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh, tăng thêm 4 lần lọc ảo nữa, nâng tổng số vòng lên 10. Quá trình kỹ thuật này sẽ kéo dài cho đến 12h30 ngày 22/8.

Chính vì sự thay đổi này, các trường đại học sẽ chỉ được phép công bố điểm chuẩn vào khoảng 17h cùng ngày 22/8, muộn hơn hai ngày so với lịch trình đã được nhiều trường thông báo từ trước.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

TT Các mốc thời gian Nội dung Chủ trì thực hiện Phối hợp thực hiện 1 Từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 20/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 2 13 giờ 30 ngày 20/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT CSĐT 3 14 giờ ngày 20/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 4 Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 20/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 7 CSĐT Vụ GDĐH, GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 5 21 giờ ngày 20/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 7 Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT CSĐT 6 7 giờ ngày 21/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 7 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 7 Từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 21/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 8 CSĐT Vụ GDĐH, Cục KHCNTT 8 14 giờ ngày 21/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 8 Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT CSĐT 9 14 giờ ngày 21/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 8 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 10 Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 21/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 9 CSĐT Vụ GDĐH, Cục KHCNTT 11 21 giờ ngày 21/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 9 Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT CSĐT 12 7 giờ ngày 22/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 9 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 13 Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 22/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 10 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 14 12 giờ 30 ngày 22/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT CSĐT 15 12 giờ 30 ngày 22/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT 16 Trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2025 Nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. CSĐT Vụ GDĐH, Cục GDNN&GDTX, Cục KHCNTT

Hé lộ lý do do hệ thống lọc ảo quá tải, nguyện vọng tăng đột biến

Lý do cho quyết định này được cho là để đảm bảo sự chính xác và công bằng cho tất cả thí sinh. Năm 2025 là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia vào hệ thống xét tuyển chung, đồng thời tất cả các phương thức xét tuyển đều được xử lý đồng loạt trong đợt 1.

Sự phức tạp của hệ thống cũng xuất phát từ việc số lượng nguyện vọng và thí sinh tăng đột biến. Toàn quốc có gần 850.000 thí sinh đăng ký với tổng số hơn 7,6 triệu nguyện vọng. Một số trường đã báo cáo tình trạng hệ thống lọc ảo "rối tung" và kết quả xử lý "rất ảo" trong những ngày đầu. Trước thực tế đó, các trường đã đề xuất Bộ GD&ĐT lùi thời gian để có thêm thời gian rà soát, tránh sai sót.

Phản ứng của các trường đại học và lời trấn an từ Bộ

Ngay sau khi có công văn, nhiều trường đại học đã nhanh chóng thông báo lùi lịch công bố điểm chuẩn. Đại diện các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công Thương TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật, và Đại học Nha Trang đều xác nhận dời lịch sang ngày 22/8.

Trong một chia sẻ với báo giới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định việc kéo dài thời gian lọc ảo chỉ là "kéo dài thời gian kỹ thuật" để các trường rà soát dữ liệu thật kỹ. Ông khẳng định thời hạn công bố điểm chuẩn cuối cùng vẫn đảm bảo trước 17h ngày 22/8, qua đó trấn an các thí sinh.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển sẽ có thời gian đến 17h ngày 30/8 để xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Đây là một bước bắt buộc để giữ chỗ trúng tuyển.