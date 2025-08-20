Giáo dục - Việc làm Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 và dự đoán điểm chuẩn Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 công bố chiều 20/8. Dự đoán ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo từ 27,8 điểm trở lên.

Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học trên toàn quốc sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn từ chiều nay cho đến 17h ngày 21/8. Điều này đánh dấu bước cuối cùng của quy trình xét tuyển sau nhiều lượt lọc ảo để đảm bảo kết quả chính xác nhất.

Là một trong những trường đại học top đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 vào khoảng 17h30 chiều nay, 20/8. Thông tin này sẽ được cập nhật đồng bộ trên hệ thống tra cứu của trường sau khi hoàn tất việc bàn giao kết quả cho nhóm các trường đối tác.

Trước đó, nhà trường đã đưa ra một số dự báo về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025. Các ngành học "hot" như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) được dự đoán sẽ có mức điểm xét tuyển từ 27,8 điểm trở lên dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, nhiều trường khác như Đại học Điện lực, Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng sẽ công bố kết quả tuyển sinh trong cùng thời điểm.

Năm nay, với gần 850.000 thí sinh đăng ký, số lượng nguyện vọng đã tăng đột biến so với năm trước. Tuy nhiên, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được đánh giá là thấp hơn, dẫn đến khả năng điểm chuẩn của các trường đại học nói chung và Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 nói riêng có thể giảm nhẹ.

Để tra cứu kết quả, phụ huynh và thí sinh có thể theo dõi thông tin chính thức được cập nhật trên các trang thông tin uy tín.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Dựa trên phân tích phổ điểm thi và dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố dự báo về mức điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025. Các ngành học thuộc khối Công nghệ thông tin vẫn tiếp tục dẫn đầu với mức điểm trúng tuyển dự kiến cao nhất.

Cụ thể, các chương trình đào tạo mũi nhọn như Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) được dự báo sẽ có mức điểm chuẩn từ 27,8 điểm trở lên. Đây là mức điểm phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và sức hút lớn của các ngành này.

Đối với các ngành kỹ thuật khác, dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 cũng dao động ở mức cao. Các ngành như Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số và Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa được dự kiến sẽ có điểm trúng tuyển nằm trong khoảng từ 26,5 đến 28 điểm.

Mức điểm này là cơ sở quan trọng để thí sinh và phụ huynh tham khảo, đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp trước khi kết quả chính thức được công bố.